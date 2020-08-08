Киев, 8 августа 2020, 11:29 — REGNUM Признаки наличия прослушивающего устройства в своей квартире выявил украинский журналист Михаил Ткач. Об этом представитель СМИ сообщил 8 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Отметим, Михаил Ткач является журналистом программы «Схемы: коррупция в деталях» на телеканале «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент)
Журналист добавил, что вызвал полицию и ожидает следственно-оперативную группу.
Предполагаемое прослушивающее устройство, судя по опубликованным журналистом фотографиям, находится на потолке.
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Как сообщало ИА REGNUM, с января по август 2020 года на Украине было зафиксировано 45 случаев нападений на журналистов.