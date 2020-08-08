Токио, , 11:13 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс 7 августа обсудили новое торговое соглашение между двумя странами, сообщает информационное агентство NHK. Стороны будут продолжать работать над рядом вопросов и, как ожидается, достигнут соглашения к концу августа.

На переговорах 7 августа удалось договориться о тарифах, охватывающих почти всю промышленную продукцию. Пошлины на автомобили, на которые приходится наибольшая часть экспорта Японии в Великобританию, будут поэтапно снижены и отменены в 2026 году.

Токио и Лондон надеются, что договор о торговле вступит в силу с 1 января следующего года. Напомним, что переходный период для выхода Великобритании из Евросоюза истекает в конце этого года.

По итогу встречи министр Мотеги сказал журналистам, что переговоры прошли успешно и удалось значительно продвинуться в сторону заключения торгового соглашения.

Элизабет Трасс также назвала встречу позитивной, рассказав о ней в своём Twitter. Министр написала, что обе стороны достигли консенсуса по вопросам в области цифровых, информационных и финансовых услуг, что выходит за рамки существующего соглашения между ЕС и Японией.

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