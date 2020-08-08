Нью-Йорк, США, , 11:15 — REGNUM На ноябрьских выборах президента США победу одержит кандидат от Демократической партии страны Джозеф Байден. Такой прогноз 8 августа дал профессор Американского университета Аллан Лихтман, его мнение приводит издание The New York Times.

Указывается, что эксперт давал точные прогнозы выборов президентов США в 1984 года и в 2016 были одним из немногих, предсказывавших победу действующего президента страны Дональда Трампа на выборах.

Также сообщается, что профессор Лихтман создал собственную систему «13 ключевых факторов», благодаря которой он делает свои прогнозы, включая преимущество в должности, наличие независимого кандидата в гонке, долгосрочные и краткосрочные экономические показатели, народные волнения, скандалы и другие.

По мнению эксперта, на американских президентских выборах в ноябре 2020 года одержит победу Джозеф Байден, так как на результаты выборов Дональда Трампа повлияют скандал с импичментом, потеря большинства республиканцами в палате представителей конгресса, экономический кризис, пандемия коронавируса, ситуация с протестами и др.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет его победы на предстоящих президентских выборах.