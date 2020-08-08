Киев, , 10:54 — REGNUM Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук перечислил четыре пути завершения гражданской войны в Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала Obozrevatel TV.

«Это надо сделать путем переговоров — раз, путем дискуссий — два, путем компромиссов — три. И путем соответствующих уступок», — отметил он.

Относительно уступок Кравчук отметил, что Киев готов идти на них, если уступки также будут и со стороны республик Донбасса. Он также отметил, что ни одна из сторон не может требовать что-либо от другой стороны и не может предъявлять ультиматумы.

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По словам главы украинской делегации в ТКГ, 3 августа представители делегации обсуждали вопрос всеобъемлющего и полного прекращения огня в Донбассе. На середину августа запланирована видеоконференция по этому вопросу, в которой примут участие все стороны.

«Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались — и нами, и теми людьми, которые подчинены в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго», — подчеркнул Кравчук.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Леонид Кравчук заявил, что в случае, если Минские переговоры «зайдут» в тупик, Украина может инициировать подписание нового Будапештского меморандума.

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