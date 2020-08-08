8 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 10:38 — REGNUM ДОКУМЕНТ

СССР

Уважаемый Сергей Викторович!

Внимательно изучил Ваше Обращение к участникам памятной церемонии в Хиросиме по случаю 75-летия атомной бомбардировки. Наши оценки этого варварского деяния американского империализма, стремившегося запугать атомной бомбой весь мир, в первую очередь СССР, совпадают.

Сомнения вызывают тщательно подобранные и, видимо, с Вашей точки зрения, дипломатически корректные слова, характеризующие вклад Советского Союза и его победоносной Красной Армии в разгром уничтожившей десятки миллионов людей милитаристской Японии. Вы пишете: «Наступление советских войск на Дальнем Востоке в рамках союзнических договоренностей не только освободило Китай и Корею, но и лишало Японию мотивации продолжать военные действия». Я же считаю, что речь должна идти не о «мотивации», а о вступлении СССР в войну с Японией как решающем факторе, вынудившим ее военно-политическое руководство пойти на безоговорочную капитуляцию.

Мог бы привести целый ряд фактов и документов, подтверждающих это утверждение. Но ограничусь лишь одним малоизвестным и в Японии и США замалчиваемым документом — рескриптом императора Японии от 17 августа 1945 года. В воззвании «К солдатам и матросам!» главнокомандующий японской армией и флотом генералиссимус Хирохито, не упоминая атомные бомбы, признал: «Теперь, когда в войну против нас вступил иСоветский Союз, продолжать сопротивление… означает поставить под угрозусаму основу существования нашей империи».

С подробностями того, что заставило японское правительство капитулировать, Вы можете познакомиться в моих скромных научных трудах. Если же мнение отечественного доктора исторических наук с 30-летним стажем окажется недостаточным, приведу выдержки из исследований зарубежных ученых, не отмеченных симпатиями к Иосифу Сталину и Советскому Союзу.

Так, в изданном в 2005 г. научном исследовании причин принятия японским правительством решения о капитуляции профессор Калифорнийского университета (США) этнический японец ЦуёсиХасэгава признает определяющее влияние вступления СССР в войну на решение императора согласиться с условиями капитуляции. В заключительной части своего труда «В погоне за врагом. Сталин, Трумэн и капитуляция Японии» он пишет: «Сброшенные на Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы не являлись определяющими при принятии Японией решения капитулировать. Несмотря на сокрушительную мощь атомных бомб, их было недостаточно для изменения вектора японской внешней политики. Это позволило сделать советское вторжение. Без вступления Советского Союза в войну японцы продолжали бы сражаться до тех пор, пока на них не были бы сброшены многочисленные атомные бомбы, не осуществилась бы успешная высадка союзников на острова собственно Японии или продолжались бы воздушные бомбардировки в условиях морской блокады, что исключило бы возможность дальнейшего сопротивления».

Это мнение в своей статье в журнале «Форин полиси», озаглавленной «Победу над Японией одержала не бомба, а Сталин», разделяет Уорд Уилсон, автор книги «Пять мифов о ядерном оружии». Он указывает, что летом 1945 г. американская авиация разбомбила обычными бомбами — целиком или частично — 66 японских городов, разрушения были колоссальные, в некоторых случаях сравнимые с разрушениями при атомных бомбардировках. 9 — 10 марта в Токио выгорело 16 квадратных миль, погибли около 120 тыс. человек. Хиросима лишь на 17-м месте по разрушениям городской территории (в процентном отношении). Автор пишет: «Что же встревожило японцев, если их не волновали ни бомбежки городов в целом, ни атомная бомбардировка Хиросимы конкретно? Ответ прост — это был СССР».

И далее: «Традиционная версия, что Япония капитулировала из-за Хиросимы, удобна, так как она удовлетворяет эмоциональные потребности и США, и самой Японии. Какую выгоду извлекли США из традиционной версии? Репутация военной мощи США значительно улучшилась, влияние дипломатии США в Азии и во всем мире возросло, безопасность США окрепла… Напротив, если бы причиной капитуляции считалось вступление СССР в войну, Москва смогла бы утверждать, что за 4 дня ей удалось то, чего США не могли добиться 4 года, и представления о военной мощи и дипломатическом влиянии СССР окрепли бы… В период холодной войны утверждения, что СССР сыграл решающую роль, были бы равны «пособничеству врагу» «.

В связи с этим, полагаю, Сергей Викторович, пора, не отвергая значение атомных бомбардировок, открыто на государственном уровне заявить о решающем вкладе СССР и его Красной Армии в разгром милитаристской Японии. И первым шагом по восстановлению исторической справедливости, считаю, должно стать возвращение нашему народу никем не отмененного Дня Победы над Японией — 3 сентября.

С уважением,

Анатолий Кошкин, председатель Межрегионального движения за территориальную целостность России «Русские Курилы»