Кабул, , 10:21 — REGNUM Публикации ряда западных СМИ о том, что Россия якобы была в сговоре с радикальным исламистским движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не содержат ни слова правды. Об этом 8 августа сообщил представитель офиса радикального движения Сухейль Шахин, его слова приводит РИА Новости.

«В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса», — заявил он в интервью по телефону, подчеркнув, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью опровергает данные сообщения.

Также Шахин указал, что данная «ошибочная и безосновательная информация была передана кабульским департаментом национальной безопасности некоторым американским и европейским журналистам», для того, чтобы попытаться «саботировать» мирные процессы в стране.

«Они хотят навредить ему (мирному процессу — ред.), ставят палки в колеса», — также сказал представитель офиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в конце июня ряд западных СМИ опубликовал информацию со ссылкой на неназванных «сотрудников разведсообщества» о том, что Россия якобы была в сговоре с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для убийств военных США.