Приштина, 8 августа 2020, 09:21 — REGNUM Глава Косово Хашим Тачи 7 августа опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видео с кадрами учений Сил безопасности Косово (СБК) и призвал молодежь вступать в Армию Косово.
https://www.facebook.com/HashimThaciOfficial/
Напомним, в ноябре 2018 года парламент Косово принял решение о трансформации СБК в армию Косово.
В министерстве обороны Косово сообщили о том, что набор рекрутов в СБК будет продолжаться с 10 по 21 августа. Право на подачу заявок имеют граждане Косово в возрасте от 18 до 23 лет.