Приштина, , 09:21 — REGNUM Глава Косово Хашим Тачи 7 августа опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видео с кадрами учений Сил безопасности Косово (СБК) и призвал молодежь вступать в Армию Косово.

Хашим Тачи Станьте бойцами Республики Косово. Нет лучшего способа послужить родине, чем присоединиться к армии. Служа в армии вы служите миру, гуманизму, гармонии, вере в лучшее и боретесь со злом, нетерпимостью и бесчеловечностью.

https://www.facebook.com/HashimThaciOfficial/

Напомним, в ноябре 2018 года парламент Косово принял решение о трансформации СБК в армию Косово.

В министерстве обороны Косово сообщили о том, что набор рекрутов в СБК будет продолжаться с 10 по 21 августа. Право на подачу заявок имеют граждане Косово в возрасте от 18 до 23 лет.