8 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 08:52 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала правления Дональда Трампа американские политики зачастили в Польшу, но своеобразно. Визита президента США, вице-президента и государственного секретаря были приурочены к историческим датам, празднование или отмечание которых заставляют трепетать польскую душу. Вашингтон, надо сказать, умело играет на этом нюансе. Всего лишь несколько слов о мужестве и жертвенности поляков заставляют последних забывать все остальное сказанное.

Не будет исключением, судя по всему, и запланированное на 11 — 15 августа турне госсекретаря Майка Помпео по Словении — Австрии — Чехии — Польше. Сама география этого визита интересна, как с точки зрения того, какие страны удостоит своим вниманием Помпео, а какие нет. В отношении Польши есть и то, что подтверждает правило. Госсекретарь встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким и министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем. Пройдут переговоры о расширении сотрудничества в сфере обороны, борьбы с пандемией коронавируса, энергетической безопасности, сетях 5G и сотрудничества в рамках инициативы Троеморья. И также Помпео пообщается с Дудой и примет участие в церемонии, посвященной Варшавской битве 1920 года. То есть можно ожидать, что госсекретарь подыграет польской пропаганде, которая не откажется от удовольствия использовать юбилей, чтобы присутствием американца усилить позиционирование Польши как защитника Европы от большевизма в контексте современной политики, в которой Польша защищает Европу уже от России и президента Владимира Путина.

Однако эта операция будет направлена не только против Москвы, но и против Берлина. Немцев задело то, что Помпео исключил их из своего турне, немцы задаются вопросом, отмечает Deutsche Welle, чем же являются действия госсекретаря — дипломатией или предвыборной кампанией Трампа. Обострение по поводу газопровода «Северный поток — 2», запланированное сокращение численности американских войск, дислоцированных в Германии, поставили отношения между двумя странами на переломный момент, отмечает радиостанция. Но вместо того, чтобы объяснить планы администрации, «Помпео не решается приехать в Берлин». В этой ситуации Германия делает свой ход, и, по немецким меркам, сильный. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во вторник, 11 августа, отправляется в Россию. Это вторая его поездка за пределы ЕС в условиях пандемии коронавируса (первая была в Израиль). Маас встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым, после чего отправится в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в торжественной церемонии, посвященной памяти жертв блокады Ленинграда.

Глва МИД Германии Хайко Маас Sandro Halank

Разыгрывание карт политики исторической памяти имеет прямое отношение к реалиям. Хотя Помпео, судя по всему, наговорит в Варшаве много лестных слов полякам, «защитникам Европы от большевистской России», далеко не все в Польше воспримут его визит с восторгом. Очевидно, что конкурирующее с правящей партией «Право и Справедливость» (PiS) движение «Конфедерация» использует пребывание американского госсекретаря, чтобы еще раз поставить вопрос об акте 447, законе США, который касается реституции собственности жертв Холокоста, который в мае 2018 года подписал Трамп. Как отмечают польские «патриотические» издания, Польша и другие страны были названы в недавнем докладе госдепартамента США как «еще не принявшие решения о компенсации за Холокост», что воспринимается как намек полякам «поторопиться оплатить еврейские претензии». И пока неизвестно, «воспользуется ли Помпео своим визитом в Польшу для давления на нас в связи с необоснованными претензиями евреев». Очевидно, что эта ситуация в любом случае будет использована правой средой, соперничающей с PiS, чтобы заставить правящую партию оправдываться.

Помимо того, уязвимым остается и вопрос расширения присутствия американских военных в Польше. «Право и Справедливость» здесь тоже подвергается атакам. С одной стороны, министерство обороны заявляет, что пребывание армии США на польской территории должно обеспечить безопасность страны, прежде всего от России. С другой, военному ведомству приходится отбиваться от обвинений в том, что не развивается польская армия и оборонно-промышленный комплекс, а большая часть военного бюджета отправляется в США. В этом смысле подыгрывают Варшаве те российские комментаторы, которые трактуют прибытие дополнительной тысячи американских пехотинцев в Польше, как угрозу России и предвещают «серьезные ответные меры». И почему-то отмалчиваются российские военные эксперты, которые могли бы сказать, так ли уж опасно для нас перемещение военных из США в Польшу или их переезд является политическим действием, а не оборонным. Ведь почему-то решение Вашингтона вызывает раздражение Берлина.

Американские солдаты в Польше U.S. Army Europe

А значит, когда польский премьер Моравецкий заявляет, что «Северный поток — 2» позволяет России зарабатывать на Европе деньги, чтобы финансировать потребности российского министерства обороны, эта логика верна и в случае Варшавы: немецко-польская торговля дает возможности Польше финансировать размещение американских войск назло Берлину. При этом Варшава сама фактически стимулирует и подталкивает Германию налаживать отношения с Россией, что, по версии польской политической мысли, является самым опасным и грозным явлением для Польши.