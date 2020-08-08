Киев, , 09:18 — REGNUM На возобновление инфраструктуры неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской Народных Республик, по предварительным оценкам, понадобится около десяти миллиардов долларов. Об этом 7 августа в эфире «Радио Донбас. Реалии» (проект «Радио Свобода» — СМИ — иностранный агент) заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Речь идет о миллиардах долларов. Первоначальная оценка — это около десяти миллиардов долларов, которые потребуются для восстановления той территории, которая сейчас не подконтрольна нам… Речь идет о 5−7% нашего валового внутреннего продукта», — отметил он.

Советник Зеленского также добавил, что «денег у государства просто таких нет». В связи с этим он отметил, что есть идея создать фонд, а на донорские деньги восстанавливать территории после возобновления над ними контроля Киева.

Напомним, после государственного переворота, который произошел в феврале 2014 года на Украине, из состава Украины вышел Крым. На полуострове приняли решение воссоединиться с Россией. Протест в связи с антиконституционным переворотом на Украине происходил также и на востоке Украины (часть бывших Донецкой и Луганской областей Украины), которые в итоге приняли решение об образовании Донецкой и Луганской Народных Республик. В апреле 2014 года Киев объявил о начале так называемой антитеррористической операции против ДНР и ЛНР. В результате обстрелов республик Донбасса вооруженными силами Украины, а также представителями вооруженных националистических батальонов, погибли и получили ранения десятки тысяч мирных жителей. Из-за обстрелов на территории республик также была разрушена и повреждена инфраструктура.