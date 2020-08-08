Приштина, , 09:19 — REGNUM Бывший мэр косовского города Каменица на севере края Шаип Сурдулли 7 августа опубликовал видеоматериалы, на которых видно проникновение сербских полицейских на территорию частично признанной Республики Косово.

На своей странице в социальной сети Facebook политик призвал государственные институты Косово и КФОР (миссия НАТО в Косово, действующая по мандату ООН — ИА REGNUM) предпринять необходимые меры для того, чтобы предотвратить повторение инцидента.

По словам Сурдулли, появление сербских полицейских на севере Косово вызвало панику у местных жителей (напомним, Косовская война 1998 также начиналась как полицейская операция).

Ранее в сети появились кадры, на которых зафиксировано 11 вооруженных сербских полицейских, проходящих по парковке ресторана Oxygen на территории деревни Карачево в муниципалитете Каменица. В Косово произошедшее было воспринято как провокация, в то время как в сербских СМИ о произошедшем пока не сказано ни слова.

Это не первый случай проникновения сербских силовиков на территорию края. Однако тот факт, что инцидент был зафиксирован в тот же день, когда президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении потребовать от албанцев создания Ассоциации сербских муниципалитетов, заставляет воспринять произошедшее как осознанный шаг сербского руководства, призванный продемонстрировать, что Сербия намерена добиться от Приштины уступок в ходе продолжения диалога.

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