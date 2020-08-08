Мадрид, , 08:18 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» после выполнения задач в Бискайском заливе, прошёл пролив Гибралтар и вошёл в Средиземное море. Об этом пресс-служба Северного флота 7 августа сообщает на сайте Минобороны РФ.

В настоящее время корабль держит курс в восточном направлении. Вскоре он встретится с танкером «Иван Бубнов» и пополнит запасы топлива и воды. На следующей неделе БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершит первый из серии запланированных на время похода деловых заходов в порты стран средиземноморского региона.

Главная задача корабля в этом походе — демонстрация Андреевского флага в Средиземном море и обеспечение военно-морского присутствия России в регионе. Также экипаж будет обеспечивать безопасность гражданского судоходства в соответствии с нормами международного морского права и проведёт ряд учений.

БПК «Вице-адмирал Кулаков», который на Северном флоте является одним из самых «ходовых» кораблей, с начала похода прошёл более 11 тысяч морских миль. Старшим на походе является начальник штаба соединения противолодочных кораблей Северного флота капитан первого ранга Станислав Варик.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», направляющегося в Средиземное море, провёл в Бискайском заливе учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

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