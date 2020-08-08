Минск, , 08:11 — REGNUM Двоих из трех ранее задержанных в белорусской столице журналистов телеканала «Настоящее время» (СМИ-иностранный агент), депортировали. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

«Двух задержанных в Минске журналистов-граждан Украины депортировали. В 23:40 они вылетели в Украину авиарейсом Минск-Одесса», — сообщает МИД Украины.

Напомним, 7 августа стало известно о задержании в отеле «Минск» троих корреспондентов телеканала «Настоящее время» (СМИ-иностранный агент). Двое из задержанных, Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк являются гражданами Украины, третий, Юрий Баранюк, — гражданин Российской Федерации.

По информации телеканала «Настоящее время» (СМИ-иностранный агент), после депортации журналистам будет запрещен въезд в республику сроком на десять лет. По предварительным данным, причина депортации журналистов связана со статусом аккредитации представителей данного средства массовой информации.

По словам врио президента медиакорпорации Радио Свобода/Радио Свободная Европа Дейзи Синделар, телеканал вовремя запросил аккредитацию для своих сотрудников перед выборами президента Белоруссии, однако им ее не предоставили. Синделар также квалифицировала отказ предоставить журналистам аккредитацию как «пример пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан» республики «на информацию без цензуры».

Отметим, основное голосование на выборах президента Белоруссии состоится завтра, 9 августа.

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