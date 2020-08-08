Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал свое стандартное заявление относительно России. Речь об этом зашла на пресс-конференции главы Соединенных Штатов.

По словам Трампа, он является «последним человек», кого Российская Федерация хотела бы видеть президентом США, так как он занимает якобы очень жесткую позицию в отношении Москвы. Тоже самое касается Исламской Республики Иран и Китайской Народной Республики.

«Последний человек, которого Россия хочет видеть на посту — это Дональд Трамп. Потому что никто не был так суров с Россией, как я», — сказал Трамп.

Стоит отметить, что говорит это Трамп постоянно, когда речь заходит о России. Связано это в первую очередь с тем, что политические противники Трампа, прежде всего демократы, обвиняют его в связях с Россией, а первые годы президентства Трампа вообще утверждали, что он чуть ли не русский шпион.

В эту предвыборную кампанию основной соперник Трампа в борьбе с пост президента США демократ Джо Байден использует чуть более смягченную риторику. Его сторонники утверждают, что Россия якобы пытается «продвинуть» выгодного ей Трампа, а Байдена наоборот, «очернить».