Гонконг, Китай, , 08:04 — REGNUM Власти Китая осудили введение Соединёнными Штатами санкций в отношении 11 чиновников, которых в Вашингтоне считают ограничивающими «политическую свободу в бывшей колонии Великобритании». Об этом 8 августа сообщили в канцелярии Центрального народного правительства КНР в Гонконге.

«Мы выражаем категорическое недовольство и решительный протест, — говорится в распространённом заявлении. — Китайское правительство будет твердо защищать национальные суверенитет и безопасность, отстаивать интересы, от которых зависит развитие нашей страны».

В документе подчёркивается, что Вашингтон не сумеет «запугать гегемонистскими замашками» центральное правительство в Пекине и гонконгскую администрацию, а также поколебать принцип «одна страна — две системы».

Ранее министр коммерции и экономического развития администрации Гонконга Эдвард Яу заявил, что в ответ на введённые США санкции в отношении ряда руководителей Гонконга, включая главу администрации, руководством этого специального административного района Китая будут рассмотрены контрмеры.

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