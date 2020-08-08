Скопье, , 08:24 — REGNUM В правительстве Северной Македонии 7 августа кратко прокомментировали массовые протесты граждан против повышения цен на электричество.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в правительстве назвали протесты проявлением демократических прав граждан и заявили, что «не имеют ничего против». При этом подчеркивалось, что решение Регуляционной комиссии по энергетике не может быть аннулировано правительством, поскольку данная парламентская комиссия действует независимо.

В Комиссии заявляют, что решение о повышении платы за электричество на 7,4% было принято в связи с огромными убытками главных поставщиков электричества — государственных компаний MEPSO и ELEM в связи с пандемией COVID-19.

Протестующие требуют роспуска данной комиссии как преследующей интересы группы бизнесменов.

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