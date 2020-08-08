Гонконг, Китай, , 07:39 — REGNUM В ответ на введённые США санкции в отношении ряда руководителей Гонконга, включая главу администрации, руководством этого специального административного района Китая будут рассмотрены контрмеры. Об этом министр (секретарь) коммерции и экономического развития администрации Гонконга Эдвард Яу заявил 8 августа во время своего выступления в эфире радиостанции RTHK.

«Я не вижу никакой серьёзной причины для столь грубого вмешательства иностранного государства во внутренние дела Гонконга. И я не считаю цивилизованным или необходимым прибегать к подобным действиям», — заявил Яу, который сам в санкционный список США включён не был.

Чиновник отметил, что такие «безосновательные и варварские меры» посылают крайне негативный сигнал американским инвесторам, что «в конечном итоге будет иметь последствия и для самих США», а также повредит двусторонним отношениям.

По мнению Яу, действия США, критикующих Китай за принятие закона о защите национальной безопасности в Гонконге и имеющих собственные подобные правовые акты, являются проявлением двойных стандартов.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении возглавляющей администрацию Гонконга Кэрри Лэм 7 августа были введены санкции США. Также американское руководство наложило санкции ещё на десять граждан Китая — почти все они живут в Гонконге.

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