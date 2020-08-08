Скопье, , 07:48 — REGNUM 6 августа сразу в нескольких крупнейших городах Северной Македонии — Скопье, Тетово и Гостиваре — прошли многотысячные протесты против повышения платы за электроэнергию на 7,4%.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, решение о повышении цен было принято Регуляционной комиссией по энергетике. Организаторы протеста потребовали, чтобы правительство, парламент и комиссия по энергетике в течение 10 дней выполнили их требования:

1) Комиссия должна отменить решение о повышении цены.

2) Правительство должно положить конец монополии компании EVN на рынке электроэнергии и ее некорректной политике в отношении потребителей.

3) Регуляционная комиссия по энергетике должна быть распущена парламентом как представляющая интересы группы бизнесменов и корпораций.

4) Должен быть создан независимый арбитражный орган, который будет совершать экспертизу предоставляемых гражданам энергетических услуг.

Следующий протест запланирован на четверг 13 августа.

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