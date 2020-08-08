Сан-Сальвадор, , 07:24 — REGNUM Конституционная палата верховного суда Сальвадора признала указ президента страны Найиба Букеле о возобновлении экономической деятельности неконституционным, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что указ об постепенном открытии экономики Сальвадора Букеле подписал еще 29 июля. Однако суд признал указанные в нем меры «противоречащими конституции».

«В любой стране мира правительства начали открытие, постепенное, чтобы контролировать ход пандемии. В Сальвадоре сегодня это признано неконституционным», — прокомментировал ситуацию Букеле.

По последним данным, в Сальвадоре с начала пандемии подтверждено 19 544 случая заражения коронавирусом нового типа. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в стране скончались 520 человек.

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