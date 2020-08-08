Белград, , 07:25 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 7 августа заявил, что диалог между Сербией и Косово продолжится 7 сентября в Брюсселе. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По словам Вучича, в ходе повторной встречи с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти, он потребует обсуждения конкретных проблем, среди которых формирование многострадальной Ассоциации сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями.

Александр Вучич Мы пока не обсуждаем важнейшие проблемы, сербская сторона готовится к продолжению диалога 7 сентября, мы потребуем реализации соглашения 2013 года, которое было подписано под эгидой ЕС, и которое предусматривает формирование данной Ассоциации. Мы ждем конкретных действий.

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Напомним, сразу после подписания Брюссельских соглашений о создании Ассоциации сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями, Конституционный суд Косово признал такое соглашение противоречащим Конституции края, однако в июне 2020 года к власти в Косово с большим скрипом пришло правительство Хоти, важной частью которого стали представители политической организации косовских сербов"Сербский список». Одним из условий вхождения этой партии в правящую коалицию стало создание Ассоциации сербских муниципалитетов.

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По словам Вучича, Сербия заинтересована в продолжении диалога по таким вопросам, в создании совместной инфраструктуры и т.п., а не в разговорах о том, что Белград должен снова кому-то что-то уступать.

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