Хабаровск, , 06:40 — REGNUM Слухи о решении про перелеты чиновников Хабаровского края бизнес-классом не соответствуют действительности, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев на своем Telegram-канале.

«Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там чёрным по белому написано: эконом класс», — заявил он.

Дегтярев также призвал жителей региона быть внимательней и не верить различным фейковым сообщениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что региональные чиновники должны чаще бывать в Москве и отстаивать там свои интересы. По его словам, Хабаровский край не попал в 15 государственных программ из-за плохих документов или отсутствия сопровождающих их чиновников.

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