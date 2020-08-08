Бедминстер, , 06:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что если не получится договориться с демократами, в ближайшие дни он подпишет исполнительные указы для стимулирования экономики, включая приостановку сбора налогов с заработной платы. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси), которая транслировалась на сайте администрации президента.

«Если демократы и дальше будут задерживать предоставление этой жизненно важной помощи, я использую свои президентские полномочия, чтобы оказать американцам помощь, в которой они нуждаются», — сказал Трамп.

Налоги на заработную плату, о которых идёт речь, вносятся самим работником и работодателем в размере по 7,65% дохода работника. Их назначение — покрытие льгот по программам Medicare и Social Security.

По словам Трампа, приостановка сбора налогов в целях поддержки бизнеса может быть введена «до конца года» и продлена на больший срок.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет его победы на предстоящих президентских выборах. Он также отметил, что Китай и Иран придерживаются такого-же подхода.

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