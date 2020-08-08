Вашингтон, , 06:36 — REGNUM Массовая рассылка SMS-сообщений по России велась с целью получения информации о возможных кибератаках в период президентских выборов в США, и она была частью международной кампании. Об этом 7 августа заявили с Госдепе, передаёт агентство Reuters.

«Это всемирная кампания на нескольких языках», — говорится в письме представителя американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе добавили, что таким образом там пытались повысить осведомлённость граждан других стран о процессах, которые могут быть связаны с выборами президента США.

Напомним, граждане России двумя днями ранее получили на свои мобильные телефоны предложение Госдепа США: за вознаграждение в $10 млн им предлагалось сообщить информацию о вмешательстве в выборы президента в 2020 году.

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