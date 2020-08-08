Киев, , 06:27 — REGNUM Атаковать Россию ракетами, в которых головная часть будет напичкана отходами от ядерных производств, предложил 7 августа украинский журналист Максим Кухар в эфире канала UkrLife.

«Этот будет тот ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления на нас», — сказал он.

Такой же способ разобраться с «врагами Украины» он предложил использовать в «других геополитических комбинациях». По словам Кухара, Киев сохранил военные наработки, которые позволят создать «атомные ракеты» из «горы ядерных отходов».

Напомним, сегодня Украина не обладает ядерным оружием. Как сообщало ИА REGNUM, ещё несколько лет назад спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предостерёг Украину от попыток возродить собственную ядерную программу.

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