Хабаровск, , 06:11 — REGNUM Число участников несанкционированных уличных мероприятий в Хабаровске продолжает снижаться, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

«Сотрудники полиции отмечают, что со снятием ряда ограничений, все больше жителей предпочитают проводить время в парках и скверах, на площадках возле спортивных объектов, где можно взять на прокат велосипеды или самокаты», — говорится в сообщении.

По оценкам силовиков, в несанкционированном митинге на площади имени Ленина в центре Хабаровска 8 августа собрались около 2800 человек. При этом правительство региона продолжает призывать жителей отказаться от участия в массовых мероприятиях из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В краевой администрации напомнили, что жителям региона уже разрешено заниматься спортом на открытом воздухе, а также посещать кафе, рестораны и загородные базы отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа на несанкционированных мероприятиях в Хабаровске собралось около 3500 человек. Власти региона отмечали, что это вдвое меньше, чем 25 июля.

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