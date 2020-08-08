Вашингтон, , 04:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главной правительства Ирака Мустафой аль-Казыми 20 августа в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Этот визит состоится в ключевое время как для Соединенных Штатов, так и для Ирака», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи будет обсуждаться вопрос дальнейшего сотрудничества в борьбе с террористами из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми посетил Иран с официальным визитом. По мнению иранской стороны, это свидетельствует о глубине отношений между странами.

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