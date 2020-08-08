Бедминстер, , 04:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что при избрании на второй срок он быстро договорится с Ираном и КНДР. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси), которая транслировалась на сайте администрации президента.

«Когда мы выиграем и если мы выиграем, мы очень быстро заключим сделку с Ираном. Мы заключим сделку с Северной Кореей очень быстро», — сказал Трамп.

По словам Трампа, если бы не его победа на президентских выборах в 2016 году, то США «сейчас были бы в состоянии войны с Северной Кореей». И хотя она, возможно, уже бы и закончилась к этому времени, — «это была бы очень неприятная война».

Именно благодаря проводимой им политике, считает Трамп, ситуация сейчас полностью противоположная, и у США «действительно сейчас есть отношения с Северной Кореей», чего не получалось добиться предыдущим администрациям.

Президент США также заявил о своём убеждении, что Иран в настоящий момент «очень хочет заключить с нами соглашение».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет его победы на предстоящих президентских выборах. «Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на этом посту — это Дональд Трамп. Никто не проявлял большей жёсткости по отношению к России, чем я», — сказал он.

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