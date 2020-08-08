Вашингтон, , 03:49 — REGNUM 9 августа будет проведено онлайн-совещание с участием президентов США, Франции, Ливана, а также других стран, посвященное последствиям взрыва в порту Бейрут. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter.

По словам американского лидера, Ливану хотят помочь множество стран. Он также ответил, что в ближневосточную страну из США уже направлены три воздушных судна, на борту которых находятся гуманитарная помощь и специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Румыния объявила, что направит в Ливан гуманитарную помощь общим весом около восьми тонн, в составе будут медицинские материалы и лекарства.

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