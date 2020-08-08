Бедминстер, , 03:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет его победы на предстоящих президентских выборах. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси), которая транслировалась на сайте администрации президента.

«Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на этом посту — это Дональд Трамп. Никто не проявлял большей жёсткости по отношению к России, чем я», — сказал Трамп. Он также отметил, что Китай и Иран придерживаются такого-же подхода.

Что касается заявления о том, что Россия якобы пытается «очернить» бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который является главным соперником Трампа на президентских выборах, то, по словам Трампа, «мы будем следить за этим очень внимательно».

Как сообщало ИА REGNUM, в опубликованном 7 августа заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности Соединённых Штатов Уильяма Эванины говорится о том, что Россия якобы занимается продвижением кандидатуры Дональда Трампа и очерняет его оппонента Джо Байдена.

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