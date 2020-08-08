Бухарест, , 02:12 — REGNUM Переговоры о принятии на своей территории дополнительного контингента американских войск провели с США румынские власти, сообщает агентство Agerpres.

Со стороны Румынии участвовали министр обороны республики Николае Чукэ и начальник штаба обороны генерал-лейтенант Даниел Петреску, а со стороны США — начальник штаба армии генерал Джеймс Макконвилл и командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи.

Макконвилл заявил, что Пентагон собирается увеличить численность своих военных в государствах, примыкающих к Черному морю, в том числе и в Румынии.

Румынская сторона в свою очередь отметила, что продолжит финансировать оборонные проекты как за счет внутренних источников, так и из фондов НАТО или европейских фондов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа министр обороны США Марк Эспер объявил, что в ближайшее время в Польшу будут дополнительно направлены 1 тыс. американских военных.

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