Буэнос-Айрес, , 01:45 — REGNUM Заявление, поданное вице-президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер на компанию Google, принял к рассмотрению аргентинский суд, сообщает издание Ambito.

Речь идет о некорректной выдачи результатов в поисковой системе, связанных с должностью политика. Суд постановил провести компьютерную экспертизу, о которой простит Киршнер в своем заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кристина Фернандес де Киршнер пожаловалась, что 17 мая в результатах поиска Google появилась «лживые и оскорбительные сведения» о ней. Так, вместо ее должности отображалась фраза «вор Аргентинской Республики».

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