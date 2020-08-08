Тегеран, , 08:16 — REGNUM 7 августа глава администрации президента Ирана отметил оказание иранской стороной комплексной всеобъемлющей поддержки правительству и народу Ливана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании в Twitter Махмуд Ваези заявил, что после массового взрыва в Бейруте иранский народ и правительство выразили солидарность и передали свои соболезнования братскому народу Ливана и родственникам погибших.

Мощный взрыв потряс ливанскую столицу Бейрут, оставив очень большое число жертв. По данным министерства здравоохранения Ливана, взрыв прогремел на складе аммиачной селитры в Бейруте, в результате чего погибли по меньшей мере 150 человек и еще 5000 получили ранения.

Президент Ирана Хасан Рухани и многие другие иранские официальные лица выразили соболезнования ливанскому народу в связи со значительным числом жертв взрыва.