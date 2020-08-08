Тегеран, , 08:17 — REGNUM 7 августа официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отреагировал на смену американского спецпредставителя по иранским делам и заявил, что нет никакой разницы между Болтоном, Хуком и Абрамсом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем твиттере он заявил, что когда политика США в отношении Ирана остаётся прежней, нет никакой разницы между Джоном Болтоном, Брайаном Хуком или Эллиотом Абрамсом.

В своём послании он написал: «Нет разницы между Джоном Болтоном, Брайаном Хуком или Эллиотом Абрамсом; когда речь заходит о политике США в отношении #Иран, можно заявить, что американские чиновники откусили больше, чем могли бы прожевать. То же самое относится к Майку Помпео, Дональду Трампу и их преемникам».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Хук будет заменен Эллиотом Абрамсом, который в настоящее время занимает пост посланника США по делам Венесуэлы. Он также сообщил, что как только срок полномочий Хука истечет, Абрамс также возьмет на себя ответственность за дела Ирана.