Тегеран, , 08:20 — REGNUM 7 августа посол Ирана в России Казем Джалали на встрече с послом Ливана в России Шоги Бунасром рассмотрел последние события, связанные с взрывом в Бейруте. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Джалали на встрече с Шоги Бунасром обсудил различные аспекты произошедшего взрыва. Посол выразил соболезнования ливанской стороне и отметил солидарность иранцев с ливанским народом и правительством. Он также подчеркнул необходимость дальнейшего оказания помощи стране.

Посол Ливана в России, со своей стороны, поблагодарил Иран за его постоянную поддержку Ливана, а также за оказанную помощь и сочувствие официальных лиц Исламской Республики Иран ливанскому правительству и народу.

Мощный взрыв потряс ливанскую столицу Бейрут, оставив очень большое число жертв. По данным министерства здравоохранения Ливана, взрыв прогремел на складе аммиачной селитры в Бейруте, в результате чего погибли по меньшей мере 150 человек и еще 5000 получили ранения.