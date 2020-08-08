Тегеран, , 08:22 — REGNUM 7 августа министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан высоко оценил работу и меры иранского общества Красного Полумесяца (IRCS), принятые в результате недавно произошедшего мощного взрыва в Бейруте. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным иранского общества Красного Полумесяца, Хасан посетил мобильный госпиталь и отделение помощи в кампусе Ливанского университета Хадат. Он высоко оценил работу IRCS по созданию оборудованного мобильного госпиталя, который предоставляет медицинские услуги и экстренную помощь раненым в Бейруте.

«Исламская Республика Иран является первой страной, которая направила полный пакет помощи, включая медицинские бригады, а также гуманитарные средства, чтобы помочь пострадавшим в недавнем взрыве в Ливане», — сказал он.

Первый груз гуманитарной помощи Ирана, включающий 95 тонн продовольствия и медикаментов, прибыл в Бейрут (Ливан) с целью оказания помощи народу страны.