Минск, , 01:22 — REGNUM Провокацию с задержанием 33 граждан России в Белоруссии, вероятно, организовали из-за рубежа, заявил 7 августа журналистам посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«По замыслу организаторов из-за рубежа, акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран (России и Белоруссии — ред.), — сказал дипломат.

По словам Мезенцева, заказной характер масштабной аферы должна подтвердить процессуальная проверка Следственного комитета России. Итогом их работы, считает дипломат, станет предъявление убедительных доказательств того, что Москва не причастна к «провокационному спектаклю», сценарий для которого был написан в третьей стране.

Ранее СМИ сообщали, что инцидент с задержанием 33 граждан России в Белоруссии инспирировали спецслужбы Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержание российских граждан в Белоруссии назвали провокацией Украины