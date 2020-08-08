Тегеран, , 08:27 — REGNUM 7 августа старший советник по внешней политике спикера иранского парламента на встрече с посланником Ливана в Иране рассказал о последних событиях, связанных с произошедшим взрывом в ливанской столице Бейруте. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным посольства Ливана в Тегеране, Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с послом Хасаном Мохаммедом Аббасом обсудил различные аспекты печального инцидента. На встрече, которая состоялась в резиденции ливанского посла в Тегеране, стороны также обсудили последствия взрыва в Бейруте.

Мощный взрыв потряс ливанскую столицу Бейрут, оставив очень большое число жертв. По данным министерства здравоохранения Ливана, взрыв прогремел на складе аммиачной селитры в Бейруте, в результате чего погибли по меньшей мере 150 человек и еще 5000 получили ранения.

Президент Ирана Хасан Рухани и многие другие иранские официальные лица выразили соболезнования ливанскому народу в связи со значительным числом жертв взрыва.