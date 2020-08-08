Тегеран, , 08:28 — REGNUM 7 августа посол Ирана в Китае заявил, что однобокая политика усилила изоляцию Соединенных Штатов в международных кругах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем твиттере Мохаммад Кешаварзаде отметил, что официальный представитель МИД Китая заявил о несогласии своей страны с продлением санкций в отношении Ирана, как это было заявлено в издевательских замечаниях госсекретаря США Майка Помпео по проекту резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН), предлагающему продлить эмбарго на поставки оружия Тегерану.

Представитель МИД Китая заявил на пресс-конференции, что Китай решительно поддерживает резолюции СБ ООН, а также ядерную сделку с Ираном. Он также заявил, что КНР выступает против попыток США продлить санкции СБ ООН против Ирана.

По его словам, Китай продолжит сотрудничество со всеми соответствующими сторонами и мировым сообществом в поддержке иранской ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).