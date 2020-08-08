Тегеран, , 08:29 — REGNUM 7 августа министры труда и социального обеспечения Ирана и Азербайджана в ходе видеоконференции подчеркнули необходимость развития двусторонних отношений и сотрудничества в данном направлении. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе диалога министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахель Бабаев призвал использовать опыт Ирана в области труда и социального обеспечения. Говоря о действиях своей страны в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и охране здоровья граждан, он подчеркнул необходимость продолжения соблюдения и реализации Меморандума о взаимопонимании между двумя министерствами в русле расширения двусторонних отношений.

Министр труда и социального обеспечения Ирана Мохаммад Шариатмадари, в свою очередь, отметил полезные реформы, проведенные в сфере труда и социального обеспечения в Азербайджанской Республике, подчеркнув важность обмена опытом в этой области между двумя государствами.