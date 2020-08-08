Тегеран, , 08:30 — REGNUM 6 августа официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что северо-западная провинция Западный Азербайджан обладает особым потенциалом для укрепления культурных и экономических связей с соседней Азербайджанской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Недавно назначенный посол Ирана в Баку на встрече с официальными лицами Западного Азербайджана отметил, что сотрудничество с Азербайджанской Республикой должно быть поставлено на повестку дня в соответствии с внешней политикой Ирана по укреплению связей с соседними государствами.

По его словам, пограничные провинции играют ведущую роль в достижении этой цели. Далее он подчеркнул, что Иран и Азербайджан имеют общие черты, которые благоприятно сказываются на укреплении двустороннего сотрудничества. Мусави выразил надежду, что на посту посла сможет значительно укрепить связи и расширить сотрудничество между Тегераном и Баку.

Сообщается, что в ближайшие недели Мусави займет пост посла Ирана в Баку.