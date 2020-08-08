Киев, , 00:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 11 дней тишины на линии фронта в Донбассе вселяют надежду на разрешение вооруженного конфликта. Об этом Зеленский написал в своем Телеграм-канале 7 июля.

«Нормандия» дала огромный толчок, чтобы мы наработали логистику мира. «Минск» отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы. А 11 дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть», — пишет Зеленский.

По словам президента Украины, дальнейшее решение вопроса мира в Донбассе ожидается на встрече «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Встреча должна пройти в Берлине, но точной даты пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перемирие в Донбассе соблюдается лишь отчасти — украинская сторона периодически нарушает режим прекращения огня и обвиняет в этом народные республики.