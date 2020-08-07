Вашингтон, , 23:27 — REGNUM О том, что Россия якобы занимается продвижением кандидатуры Дональда Трампа и очерняет его оппонента Джо Байдена, говорится в опубликованном 7 августа заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности Соединённых Штатов Уильяма Эванины.

Руссофобия Иван Шилов © ИА REGNUM

Также, по его мнению, инсинуациями занимаются Китай и Иран, причём Китаю, напротив, мешает Трамп.

Иран же стремится «подорвать демократические институты, президента Трампа и разделить страну» в преддверии готовящихся в начале ноября выборов, заявляет Эванина.

Вся эта «деятельность», которая так тревожит Эванину, ведётся, по данным контрразведки, в соцсетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп (Республиканская партия) и Байден (Демократическая партия) являются двумя претендентами на президентское кресло на выборах, запланированных в США на 3 ноября 2020 г.

17−20 августа в городе Милуоки (штат Висконсин, США) пройдёт предвыборный съезд демократов, 24−27 августа в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина) — республиканцев.

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