Реджо-ди-Калабрия, Италия, , 23:13 — REGNUM В ближайшие дни к берегам юга Италии будет направлен еще один корабль для организации карантина мигрантов, сообщили в МВД страны в пятницу, 7 августа. Первый такой корабль заступил на «дежурство» 4 августа. На нем около 700 мест. Власти полагают, что обустройство такого пространства для прохождения карантина позволит избежать новых побегов мигрантов из центров по приему и, соответственно, снизит риск новых заражений коронавирусом.

Миграция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками, и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.