Москва, , 23:01 — REGNUM У границ России за последнюю неделю было замечено 32 иностранных самолёта-разведчика. Об этом сообщает 7 августа официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Самолёт-разведчик RC-135 ВВС США U.S. Air Force

По его информации, за этот же период вблизи российских границ было зафиксировано шесть беспилотников иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку.

Сообщается, что все объекты сопровождались российскими радиолокационными станциями. С целью недопущения нарушения границы трижды в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По данным Минобороны, ни в одном из случаев не было допущено нарушений воздушного пространства России.

Читайте ранее в этом сюжете: Истребитель Су-27 перехватил два самолёта-разведчика США над Чёрным морем