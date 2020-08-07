Брюссель, , 22:58 — REGNUM Евросоюз исключил Марокко из числа стран, туристические поезди в которые считаются безопасными с точки зрения эпидемии коронавируса, 7 августа сообщает агентство Reuters.

На прошлой неделе из соответствующего списка Еврокомиссией был исключен Алжир. Китай предварительно одобрен, однако открытие границ произойдет только после аналогичного шага со стороны Пекина.

В списке безопасных стран для туризма из Евросоюза на данный момент находятся Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

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