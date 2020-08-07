Минск, 7 августа 2020, 22:31 — REGNUM Арестованному в Белоруссии политтехнологу Виталию Шклярову предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (часть 1 статьи 342 Уголовного Кодекса Белоруссии). Об этом сообщил журналистам адвокат арестованного Антон Гашинский.
Ранее гражданину Белоруссии Виталию Шклярову продлили срок содержания под стражей на два месяца. Его обвиняют в связях с ранее арестованным и также находящемся в следственном изоляторе блогером Сергеем Тихановским.
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская (жена арестованного блогера, формально возглавляющего её избирательный штаб) отвергла официальную версию ареста Шклярова. По её словам, государственные СМИ Белоруссии (в том числе телеканалы «ОНТ», «Беларусь 1» и другие) распространяют ложь.
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Александр Лукашенко неоднократно комментировал «дело Шклярова», настаивая на связи арестованного с Тихановским, Госдепом США и другими силами. Шкляров действительно женат на сотруднице американского внешнеполитического ведомства, его судьбой интересуются сотрудники этого ведомства во время контактов с Лукашенко и главой его дипломатии Владимиром Макеем.
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