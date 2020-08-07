Вашингтон, , 22:18 — REGNUM В пользу преодоления разногласий между США и КНР на днях выступил экс-президент США Джеймс Картер, при котором в 1979 году две страны восстановили дипломатические отношения. Он уверен, что разногласия не являются препятствием для сотрудничества во многих сферах. Об этом 7 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на видеоконференцию, проведенную Картеровским центром и Китайским народным обществом дружбы с заграницей.

Джимми Картер National Archives and Records Administration

Картер отправил участникам конференции поздравительное письмо, в котором высказал надежду, что будут выявлены противоречия, которые необходимо преодолеть для динамичного развития двусторонних отношений. Экс-президент США также отметил, что по его опыту, контакты между КНР и США приносят двум странам и всему миру стабильность и процветание. Среди важных сфер потенциального сотрудничества он выделил борьбу с климатическими изменениями, нераспространение ядерного оружия, антитеррористическая деятельность, противодействие распространению эпидемий и другие.

Картер также вспомнил о своих переговорах с китайским лидером Дэн Сяопином, которые привели к решению восстановить отношения.