7 августа 2020 | Время чтения 49 мин

Кирилл Забавский, , 20:57 — REGNUM Часть 5 Глава 11 — За 22 года на уровне Президента Белоруссии Часть 1 — Ведение Прошло уже достаточно много времени, за которое можно было построить, с опорой на опыт нашего народа пять раз Советский Союз, с опорой на современный опыт Европейских стран не менее трёх раз Евразийский Союз. Однако, даже одного Союзного образования в полной мере до сих пор не удалось реализовать. Ранее, мы уже проработали проблемы интеграционных процессов и варианты их решений на уровнях народа и правящих элит. Удалось выяснить, что на низовых уровнях проблем, которые-бы серьёзно тормозили создание Союзного Государства — нет. Соответственно, данные проблемы существуют на уровне Президентов России и Белоруссии. С начала создания Союзного Государства, в Российской Федерации сменилось три Президента, с каждым из них сменилась не одна команда управленцев, а также не один подход к решению проблем интеграционных процессов. В тоже время, в Белоруссии с момента первых честных выборов, неизменным остаётся А.Г.Лукашенко в качестве главы государства, со своими подходами к решению проблем. Из этого очевидно, что в решении проблем Союзного Государства, «разновариантность» со стороны России упёрлась в «многовекторность» со стороны А.Г.Лукашенко. В этой связи, следует разобраться в сложившихся процессах, найти и подсветить в них проблемы, с целью дальнейшего их решения. Чтобы данная проработка не выглядела однобоко, только об одних проблемах без учёта достижений А.Г.Лукашенко, следует выйти за рамки данной текстовой части и представить умозрительно её другую часть в полном объёме. Таким образом, согласно умозрительной части, Белоруссия имеет выдающиеся достижения во всех сферах государства и общества, вот только некоторые из них — «сильная и процветающая Беларусь», «социально ответственное государство», «экономические чудеса», «священная независимость», которые стали возможны благодаря А.Г.Лукашенко за более, чем 22 летний срок его правления. Об этих и многих других достижениях, на протяжении всего этого времени, вещается по всем каналам государственного телевидения, пишется в газетах, поётся на эстраде, едва-ли всё это можно было-бы уместить в серию многотомных книг. Данная информация является общеизвестной и общедоступной, поэтому нет необходимости её повторять. К сожалению, мы живём в мире, который не идеален и в котором есть недостатки. Они требуют выявления, а затем исправления. Посвятим этому делу, в сравнении с информированием о выдающихся достижениях А.Г.Лукашенко, мизерное количество страниц. Причём, в отличии от описания проблем России, белорусские проблемы проработаем поверхностно, то есть по вершинам «айсбергов». Часть 2 — Система управления государством А.Г.Лукашенко (в теории) Система управления государством А.Г.Лукашенко в теории, представляет собой систему ручного балансирования сдержек и противовесов между разными этническими, религиозными, политическими, общественными и прочими силами. Это сугубо практическая система, не имеющая идеологии. Поэтому у неё нет ясной научно-методологической базы, вместо этого, с опорой на интуицию автора, только его опыт и наработки. К наработкам можно отнести наказание за инициативность и поощрение за стабильность. Иногда это выражается в наказании за правильные дела и поощрение за неправильные. Так например, за усиление наказания по «наркотическим статьям» высокие милицейские чины лишились должностей, в тоже время сам А.Г.Лукашенко предлагал выкручивать руки и отрывать голову наблюдателям за выборами. К стилю управления А.Г.Лукашенко, в рамках данной системы управления государством, необходимо отнести следующее — нахмурить брови, часто говорить противоположные по смыслу вещи и стучать по столу, требуя выполнения сказанного. Устойчивость системы достигается за счёт ловкости её создателя. Чтобы лучше понять данную систему, пройденное время и роль в ней управителя, нужно представить в виде кусков труб разного диаметра, установленных округлой частью одна на другой, каждая из которых символизирует по одному году «незалежности» Белоруссии после развала СССР, а на вершине этой подвижной конструкции сам автор данной системы, в качестве балансировщика. В какой-то мере, это не может не восхищать зрителей. Вместе с этим, есть понимание, что возвращение в изначальное состояние уже невозможно и рано или поздно, что-то должно произойти, либо балансировщик сможет ухватиться за воздух, либо не сможет. Часть 3 — Система управления государством А.Г.Лукашенко (на практике) Система управления государством А.Г.Лукашенко на практике, представляет собой «авторскую систему» А.Г.Лукашенко и полностью зависит от него. С одной стороны, во время строительства Союзного Государства, в Белоруссии идёт постепенное и скрытое отчуждение белорусов от Русского Мира. Происходит постепенная и скрытая десоветизация. — В частности, в апреле 2019 года с центральной площади Сморгони убрали памятник Ленину; сначала, речь шла о его реставрации, но вскоре снесли и пьедестал. — Похожая ситуация произошла в Могилёве несколько лет назад, с территории Могилёвского завода ЗИВ, под предлогом реконструкции, также убрали памятник Ленину. — Похожая ситуация произошла в Гродно, с улицы имени В.И.Чапаева убрали памятник легендарному полководцу В.И.Чапаеву, а саму улицу переименовали в улицу Михася Василька (белорусский поэт, родился 14 ноября 1905 года, в деревне Бобровня, Гродненской области современной Белоруссии, однако на момент рождения находившейся под Польшей). — К этому следует добавить, недавний «наезд» чиновников Министерства культуры на брестских волонтеров, которые пытаются восстановить патриотические надписи Советской эпохи на стенах Брестской Крепости-Герой. — Также, идёт замена улиц, названных в честь советских полководцев, деятелей, событий и так далее на названия с другим смыслом. Происходит постепенное и скрытое подавление присутствия Русского Мира. — 6 июня 2015 года, в день рождения А.С.Пушкина, в Могилёве был установлен бюст великому поэту, а уже через неделю с постамента сорвали доску со строками стихотворения «Клеветникам России», после чего власти вернули табличку, но уже без стихов. — 17 сентября 2016 года, в годовщину воссоединения Западной Белоруссии с БССР из-под польской оккупации в 1939 году, в Кобрине (Брестская область) произошёл инцидент, близкий по смыслу с осквернением памятника в Могилёве. Водитель грузовика снёс памятник А.В.Суворову возле музея в его честь, по «случайности» рядом оказались националисты, которые подняли происшествие «на знамя». В итоге, памятник А.В.Суворову власти убрали на реконструкцию, обещали вернуть, но его судьба до сих пор неизвестна. — 6 сентября 2019 года, в Видзах (Браславский район) с памятного знака, в честь основания 1 сентября 1803 года Видзовского уездного училища, власти сняли изображение герба Российской империи и все надписи. — С указателей улиц и метро города-героя Минска и других городов Белоруссии вытесняется русский язык. С другой стороны, во время строительства Союзного Государства, в Белоруссии, начавшись изподтишка, а теперь уже открыто идёт ополячивание белорусского народа. Происходит постепенная и скрытая полонизация государства. — Вместо русского языка, на указатели улиц и метро города-героя Минска и других городов Белоруссии, под предлогом белорусизации добавляются надписи на польской латинице (при этом, официально это подаётся, как надписи на белорусской латинице, однако, так называемая белорусская латиница основана на польском алфавите, польскими авторами, в период союза с Польшей, под названием Речь Посполитая). — Под предлогом открытия Белоруссии всему миру, по всей республике и вокруг неё работают тысячи НКО по внедрению в головы белорусов, так называемых «европейских ценностей», главенствующую роль в этом играет Польша. — По всей республике, в том числе в восточных регионах и даже в центральных местах города-героя Минска разворачивается строительство католических костёлов, под внешним управлением польского клира. — Гражданам Белоруссии уже выдано более 350 000 «карт поляков», открываются центры по выдаче виз и обучению польскому языку (из новостных источников известно, есть планы по открытию около десятка таких центров, то есть больше по количеству, чем областных городов Белоруссии). — В разных регионах Белоруссии, при участии официальных властей, торжественно открываются памятники историческим деятелям, реализовавшимся в Польше или благодаря ей, а именно — Тадэюшу Костюшко, Адаму Мицкевичу, Сапегам, Радивилам и другим. — Проводится системная и глубинная работа по линии Национальной Академии Наук Республики Беларусь, особенно Институтом истории НАН РБ и другими историко-культурными учреждениями образования, с аналогичными структурами Польши по формированию общего взгляда на исторические события. — Государственных идеологов и экскурсоводов, в основном западных областей Белоруссии системно и массово возят на курсы повышения квалификации в Польшу, фактически для внедрения им «правильной» трактовки истории. — В общем и целом, закономерным образом, на фоне снижения активности России в вопросах интеграции с Белоруссией, происходит усиление деятельности Польши на белорусском направлении. Сверху вниз, в тоже время, примерно с середины пути строительства Союзного Государства, в Белоруссии по инициативе А.Г.Лукашенко активизировались процессы формирования государственного национализма. Происходит постепенное и скрытое подавление пророссийских настроений в белорусском народе. — 1 марта 2019 года, после того, как А.Г.Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом», перед всеми государственными СМИ Белоруссии заявил о том, что он — «…категорически против Бессмертного Полка», негласная волокита с проведением данной акции, стала официальной позицией властей. — Прошло уже несколько судебных тяжб организаторов «Бессмертного Полка» в Белоруссии, с целью зарегистрировать (по требованию самих властей) общественное движение, все суды закончились поражениями гражданских активистов. — Со стороны властей идёт работа по замене названия «Бессмертный Полк» на «Беларусь помнит», очевидно с целью обозначить национальную Победу в Великой Священной Отечественной войне (1941−1945гг) и размыть смысл общей Победы всего Советского народа. — В антирусскости, белорусские власти пошли дальше всех на планете, а именно — выставили организаторам акции «Бессмертный Полк» условие заплатить достаточно большие деньги за проведение народного шествия «Бессмертный Полк» 9 мая, при этом, чем больше придёт людей, тем больше нужно будет заплатить. — Установлен негласный запрет на общественное использование символа Победы — Георгиевской ленты, от официального использования этого символа в торжествах — 23 февраля, 9 мая, 3 июля, 17 сентября, 7 ноября, власти отказались уже давно. — На фоне этого усилилась антирусская пропаганда в СМИ, началась глубинная перепись истории, переосмысление братских отношений с Россией, из которой стали формировать образ исторического врага и современной угрозы независимости. Таким образом, политика ручного балансирования сдержек и противовесов А.Г.Лукашенко, на практике выражается следующим образом: — Сдерживать интеграционные процессы на Востоке — для развития отношений с Западом. — Развивать интеграционные процессы с Западом — для сдерживания отношений на Востоке. — Внедрять в белорусский народ смуту — для отрыва белорусов от Русского Мира. — Отрывать белорусов от Русского Мира — для укрепления этнического национализма. — Использовать этнический национализм — для укрепления государственного национализма. — Укреплять государственный национализм — для укрепления личной власти. — Использовать братские отношения народов России и Белоруссии, а также память о Великой Священной Отечественной войне (1941−1945гг) в торге, с целью извлечения экономических выгод. — Разжигать антирусские настроения — для укрепления государственного национализма — с конечной целью для укрепления личной власти. Часть 4 — Особенность модели правления А.Г.Лукашенко Вождизм — согласно классического определения, это политика, направленная на утверждение одного человека в роли непререкаемого руководителя. Для вождизма характерна личная преданность одному человеку — вождю, признанному идейному руководителю в жёстко централизованных структурах, государстве, партии. Паразитизм — согласно классического определения, это один из типов сосуществования двух и более организмов, не связанных между собой филогенетически, генетически разнородных, при котором один из них — паразит определённое время использует другого (который называется носителем) в качестве источника питания и среды обитания. Паразит и носитель сосуществуют в течение продолжительного времени и при этом находятся в антагонистических отношениях (или же в односторонних симбиотических). Автократия — согласно классического определения, одна из форм правления, основа которой стоит на неограниченном контроле власти одним лицом или же советом, наподобие однопартийного парламента или президентской республики. Автократия — переходная ступень от демократии к тоталитарному режиму и наоборот. При этом не является в полной мере ни одной из них, совмещая признаки обеих форм правления. Становление вождя может происходить только снизу вверх, то есть с низов народа, через верхи элиты, на самый верх, становясь навершием над всеми. Инициация главы государства снизу вверх соответствует вождизму, в то время, как инициация главы государства сверху вниз соответствует монархии. Становление вождя происходит благодаря его делам и этим отличает его от президента, которого выбирают благодаря его обещаниям. Вождизм не может быть без идеологии. Вождь, проходя свой путь снизу вверх, становится олицетворением идеологии. Вождь без идеологии является автократом. Вождизм не может быть без культа личности. Формирование культа личности происходит естественным образом в народе, оно не зависит от воли вождя, но зависит от его достижений на пути восхождения. Народ нельзя заставить сформировать культ личности вождя «кнутом или пряником». Ответной реакцией народа будет «благодаря или вопреки» проявление вместо культа личности подобострастия. А.Г.Лукашенко начал свой путь восхождения с низов народа, через верхи элиты, став навершием над всеми. Следуя своему пути, он нёс идею объединения России и Белоруссии в Союзное Государство. Примерно до середины этого пути (до 2002 года), благодаря решительным действиям А.Г.Лукашенко, направленным против коллективного Запада, националистов и криминала, в народе по отношению к нему сформировался культ личности. В тот период, путь А.Г.Лукашенко по внешней форме соответствовал пути вождя. Примерно с середины 25-летнего периода нахождения А.Г.Лукашенко у власти (с 2002 года), его приверженность к идее создания Союзного Государства стала вызывать сомнения, вместо решительного противостояния Западу стали проявляться попытки заигрывания с ним, культ личности стал трансформироваться в подобострастие. Таким образом, по содержанию слов и действий А.Г.Лукашенко сошёл с пути вождя и стал автократом. В подтверждение того, что А.Г.Лукашенко не вождь, а автократ, демонстрируют не только его слова и действия, но главным образом результат этого, который выражается с одной стороны, в отсутствии успеха в достижении идейной цели в виде создания Союзного Государства, а с другой стороны, в успешном укреплении собственной власти без цели. По прошествии 25 лет времени правления А.Г.Лукашенко, белорусский народ разочаровался в нём, а также в своих силах, что-либо изменить. Иначе говоря, белорусский народ сейчас подавлен и пассивен ввиду того, что находится в заложниках своего изначального выбора. За это-же время, благодаря массовой и системной работе коллективного Запада, в Белоруссии развилась часть народа, представляющая собой националистов и сторонников западных ценностей. Данная часть, пройдя свой путь становления ощетинилась, стала более организованной и пассионарной. Фактически, пассионарное националистическое меньшинство стало задавать повестку дня в Белоруссии. В этой связи, А.Г.Лукашенко быстро понял, что в сложившейся ситуации, забитый белорусский народ не способен к сопротивлению и не способен оказать ему поддержку в сохранении личной власти; вместе с этим, при формировании из России угрозы независимости Белоруссии, гарантом которой он себя представляет, необходимую поддержку для сопротивления России и поддержания его власти, должны оказать националисты. Поэтому, он старается выстроить отношения с националистами и с Западом. В качестве примера этого, можно привести следующее, когда белорусский народ активно выражал свои патриотические позиции в праздновании 9-го мая — Дня Победы в Великой Священной Отечественной войне (1941−1945 годов), А.Г.Лукашенко всячески стремился возглавить народные настроения. Как только, в Белоруссии националисты стали активно выражать свои позиции в праздновании 25-го марта — «Дня полицая», в честь проведения военных парадов гитлеровских войск во время оккупации Белоруссии, а также в честь попытки основания БНР в 1918 году и по совместительству в честь основания Европейского Союза 25-го марта 1957 года, А.Г.Лукашенко попытался «навести мосты» с ними и возглавить националистические настроения. В этой связи, во время «Большого разговора с Президентом» 1-го марта 2019 года, он поручил «историку» И.А.Марзалюку немного «подкрутить историю» и сделать в плане исторической роли БНР «переоценку ценностей». Если-бы, в Белоруссии появилась третья сила, которая-бы стала задавать повестку дня и активно выражать свои позиции в любом идеологическом либо геополитическом направлении, А.Г.Лукашенко постарался-бы возглавить и её. Таким образом, очевидно, что возглавляя стремление белорусского народа, А.Г.Лукашенко использовал его в собственных целях ради укрепления личной власти, вместе с этим следовал на нём попутно и невольно в одном направлении. После того, как белорусский народ перестал (перестанет) нести на себе А.Г.Лукашенко, их пути разойдутся. Вслед за этим А.Г.Лукашенко будет пытаться (уже пытается) возглавить стремление белорусских националистов, чтобы использовать их в собственных целях ради удержания личной власти, то есть постарается их оседлать и следовать с ними попутно и невольно в заданном ими направлении. Если появится третья сила, вне зависимости от её идеологической либо геополитической направленности, но при этом превосходящая по могуществу большинство белорусского народа и пассионарное националистическое меньшинство, тогда А.Г.Лукашенко постарается выпросить у этой могущественной силы для себя полномочия (хотя-бы уровня «гауляйтера»), ради сохранения личной власти и следования с ней попутно и невольно в заданном ею направлении. Под третьей силой, в случае например напряжения отношений с Москвой, логично предположить северо-атлантический альянс НАТО, к которому А.Г.Лукашенко в последнее время стал часто взывать через СМИ о том, что войска НАТО должны гарантировать защиту белорусской «незалежности» и в случае чего прийти к нему на помощь. В подтверждение серьезности своих взываний, А.Г.Лукашенко уже выстраивает полномасштабное сотрудничество с силами НАТО в виде военных учений. Вождь — это тот, кто ведёт за собой народ, вне зависимости от того, у кого какие настроения. Паразит-же, ради своего выживания, прицепляется к своему носителю и следует на нём туда, куда устремлён носитель, то есть является ему невольным попутчиком. А.Г.Лукашенко — не является вождём, потому-что не ведёт за собой народ. Главная цель А.Г.Лукашенко — удержание собственной власти, поэтому он автократ. Он прицепляется к тому, кто его будет нести на себе, вне зависимости от направления следования. Таким образом, особенность его модели правления — паразитарная автократия. Часть 5 — Многовекторность, как внутренний компас А.Г.Лукашенко Многовекторность — это модель поведения в политике, обществе и жизни, выражающая личные качества её проводников. В философском плане — это становление от неуверенности к неопределённости. В личностном плане — это то, что (например) для народного героя Петра Мироновича Машерова, да и для каждого из наших дедов, прадедов и героических предков — стоило-бы потерей всего авторитета, заработанного в боях, на пашнях, на стройках, в любой сфере общественной или государственной жизни. Однако, данная модель поведения А.Г.Лукашенко, подстать времени его правления подаётся, как достоинство. Вместе с этим, понятие многовекторности до конца ещё не определено и зависит больше от результата, с которым закончится нахождение А.Г.Лукашенко у власти. Границы этого понятия размыты между тем, что это возможно невыученный урок басни Ивана Андреевича Крылова про «лебедя, рака и щуку», а также между «хамелеонством» в действии и между обыкновенной «политической проституцией» в случае, если всё закончится перепродажей союзнических отношений за деньги. Выбор данного курса, обусловлен субъективным личностным пониманием того, что Белоруссия, с опорой на историческую ретроспективу, находясь в центре всех реактивных процессов Евразии — является государством само по себе и не является органически, духовно, культурно и исторически неделимой частью Русской Цивилизации. В этой связи, возникновение многовекторности, в качестве политики А.Г.Лукашенко, помимо выражения личных качеств, является закономерным развитием его авторской системы управления государством в виде сдержек и противовесов между внутренними и внешними силами. Следует отдать должное А.Г.Лукашенко, он научился виртуозно балансировать между Востоком и Западом, Севером и Югом и множеством других внутренних и внешних полюсов. Для балансировки одних сил, ему приходится выращивать другие силы, создавать между ними альянсы, при необходимости разобщать до маргинальных образований. Потом снова, всё вместе объединять для противопоставления более крупным внешним силам, а затем вступать с крупными внешними силами в альянсы для подавления внутренних очагов сопротивления. Очевидно, что для достижения успеха в этом деле необходимо перед всеми мимикрировать и лицедействовать. Развитие многовекторности за рамки личной модели поведения А.Г.Лукашенко в формат государственной политики стало возможным благодаря стечению обстоятельств и человеческим факторам. А именно, вера А.Г.Лукашенко в свои слова, подкреплённая маханием руками, грозным стучанием кулаком по столу и так далее, усиленная «красивой картинкой» в средствах массовой информации, привели к тому, что в качестве обратной связи у окружающих, обслуги и подчиненных, при наличии у них беспринципности и слабохарактерности, произошло признание его модели поведения, в качестве правильной. С пониманием, что такое дано не каждому, но на примере таких исторических персонажей, как Н.С.Хрущёв и А.Г.Лукашенко так бывает. Если-бы многовекторность замыкалась на одном лишь А.Г.Лукашенко, тогда проблемы в этом небыло-бы вообще. Но к сожалению, глава государства, с получением признания своей модели поведения среди обслуги, затем вольно или невольно стал примером для остальных. Подобно тому, как мальчишки перенимают качества отцов, так и чиновники стараются подражать качествам начальников, тем более, если это способствует карьерному росту. Вслед за этим, у чиновников есть свои дети, которые также начинают перенимать модель поведения отцов. С ходом времени, распространение многовекторности с головы в массы может происходить всё глубже и шире. Именно это и является серьёзной потенциальной проблемой для белорусского народа и государства. Ведь помимо текущих имиджевых потерь, впереди могут быть катастрофические потери, вплоть до полного уничтожения государства. В качестве исторического примера, следует привести плутливый союз Великого Княжества Литовского Русского Жамойтского с Польшей, под названием Речь Посполитая, который привёл к полному развалу ВКЛРЖ. Хуже того, данная модель поведения может отложиться характерной чертой в самом народе. Запутавшись в выборе, на кого равняться в историческом плане — на П.М.Машерова, либо на А.Г.Лукашенко, ранее героический белорусский народ может перенять в некоторой части качество многовекторности. При этом, следует подчеркнуть, что предки белорусов такими никогда не были, а значит новые приобретенные черты размывают историческую связь с прошлыми поколениями. Отступив от своих корней, белорусы рискуют потерять свою идентичность. Потеря идентичности означает погибель. Очевидно, что с этой проблемой нужно что-то делать. Часть 6 — Неуверенность, как причина многовекторности Россия, в лице В.В.Путина на примере Сирии, в последнее время стала проявлять инициативу в международных делах и тем самым стала задавать свою повестку дня на международном уровне. Однако, продолжает вестись на западную повестку во внутренней политике. Белоруссия, в лице А.Г.Лукашенко самоустранилась от участия в глобальных международных делах в пользу решения более важных задач по улучшению огородного национализма. Вместе с этим, начинает постепенно перехватывать инициативу у Запада во внутренней политике. В отсутствие своей повестки дня, её будет задавать другая сторона. 22 года, фактически безрезультатного строительства Союзного Государства России и Белоруссии показывают, что повестку дня в интеграционных процессах задаёт именно белорусская сторона, в лице А.Г.Лукашенко. Принятие белорусской повестки дня и отсутствие собственной повестки у России в строительстве Союзного Государства, является одним из примеров проявлений её неуверенных действий на белорусском направлении. Следует привести и другие примеры, а именно, Россия на протяжении всего этого времени, не работала напрямую и должным образом в Белоруссии с белорусским народом и элитами, подобно тому, как всё это время уверенно делал и делает коллективный Запад. Также, Россия ни разу не поддерживала в Белоруссии пророссийских кандидатов на выборах Президента, альтернативных А.Г.Лукашенко, в то время, как коллективный Запад на каждых выборах Президента настойчиво поддерживает всех прозападных кандидатов. В случае, когда работа коллективного Запада в Белоруссии с гражданским обществом подвергается противодействию со стороны властей либо выборы идут с нарушениями, коллективный Запад вводит против страны санкции. Однако, ни введённые санкции, ни вредоносные действия, ни зловредные намерения со стороны Запада, не мешают А.Г.Лукашенко развивать с ним интеграционные процессы, искать сотрудничества и покровительства. Данное положение дел обусловлено уверенностью Запада в своих действиях. В тоже время, экономические преференции, дружественные действия, союзнические намерения со стороны России, оборачиваются созданием из неё образа врага в Белоруссии и антирусской политикой А.Г.Лукашенко. Данное положение дел обусловлено неуверенным поведением России на белорусском направлении. Всё дело в том, что А.Г.Лукашенко сам находится в состоянии перманентной неуверенности и когда он чувствует тоже самое со стороны России, это его побуждает к многовекторности. И напротив, отвадить его от многовекторности, может только уверенное поведение России по всем направлениям. Часть 7 — Неопределённость, как следствие многовекторности Неопределённость не может являться правильной целью, соответственно многовекторность не может являться правильным направлением пути. Таким образом, неопределённость, как следствие многовекторности является ложным путём, по которому следует А.Г.Лукашенко и ведёт за собой страну. Рано или поздно, так или иначе, ложный путь приведёт к закрытию проекта Союзного Государства. При этом, чем дольше это откладывать, тем большей потерей времени и других ресурсов это обойдётся. Ложный путь накапливает ложный опыт. В нашем случае, при строительстве Союзного Государства, накопился достаточно большой опыт мимикрии, барыжнечества и торговли отношениями. Если вопреки здравому смыслу, всё-же упрямо дожать и создать Союз, используя накопленный ложный опыт многовекторных отношений, то вместо братского Союза подобно неприступной крепости, в итоге получится результат, похожий на цирк, базар и публичный дом, вместе взятые. Создание вместо братского Союза, союзного цирко-базаро-публичного-дома, на следующих этапах и по следующим геополитическим контурам СНГ, ЕАС, ОДКБ и так далее, перенесёт в эти государственные образования ложный опыт многовекторных отношений, что в конце концов, по «принципу домино», похоронит всё вместе, но с ещё большей потерей времени и других ресурсов. Целью строительства Союзного Государства не может быть неопределённость через многовекторность. Цель строительства Союзного Государства изначально определена, оно должно быть построено. Чтобы достигнуть эту цель, следует отказаться от ложного пути в неопределённость через многовекторность. Если цели строительства Союзного Государства нет, тогда её можно искать в неопределённости через многовекторность, что собственно сейчас и происходит благодаря А.Г.Лукашенко. Этот вопрос должен быть решён через постановку ребром. Часть 8 — О многовекторности из истории «Государя уважают также за то, когда он открыто заявляет себя другом или врагом другого правителя. То есть, когда он без колебаний выступает за одного против другого — это всегда лучше, чем оставаться в стороне. И всегда недруг призывает отойти в сторону, тогда как друг зовёт открыто выступить за него с оружием в руках… Когда государь бесстрашно примет сторону одного из воюющих и вместе с ним одержит победу, то разделит с ним лавры победителя и в будущем вправе рассчитывать на поддержку с его стороны… также, как бы не возвысился союзник после победы, он обязан тебе — люди же не настолько бесчестны, чтобы предать за помощь в тяжелые времена… Если же государь, примет сторону союзника, с которым вместе проиграет войну, то союзник примет государя к себе и, пока сможет будет помогать. Таким образом, государь станет собратом по несчастью тому, чьё счастье ещё возродится… Нерешительные государи, как правило выбирают невмешательство, чтобы избежать ближайшей опасности, и, как правило, это приводит их к крушению, они становятся презираемы с обеих сторон» © Никколо Макиавелли, «Государь», 1513 г. Часть 9 — Мифы и реалии — Угроза майдана С момента развала СССР и до наших дней, в Белоруссии было по разным оценкам 5−6 попыток организации майдана. Наиболее опасными были первые попытки до прихода А.Г.Лукашенко к власти, тогда, националисты ходили маршем по проспектам Минска, переворачивали милицейские машины, забрасывали ОМОН камнями и взрывпакетами. С приходом А.Г.Лукашенко к власти, нужно отдать ему должное, он смог решительными действиями переломить ситуацию. После этого националистические настроения пошли на спад. Следует отметить, что белорусы по чертам характера являются менее «горячими», чем украинцы. Также, между белорусами и украинцами есть принципиальные отличия в исторических путях, для украинской государственности «гуляй поле» это вполне нормальное состояние, в то время, как в истории белорусской государственности такие периоды ярко не выражены. Необходимо добавить, что белорусский народ достаточно терпеливый, уживчивый и инертный, однако такой-же доверчивый, как и украинский народ и поэтому, также может быть подвержен смуте. За последние 25 лет белорусы сильно разочаровались во многих вещах, в том числе и в своих собственных силах, что в свою очередь накапливает потенциальную энергию и усиливает тягу к переменам. Всё вместе с антипримером украинского майдана говорит о маловероятности майдана в Белоруссии, но не исключает его в принципе. Настоящая и скрытая угроза в другом. У Белоруссии свой путь подчинения Западным Метрополиям. Этот путь проходит сквозь смуту и оболванивание народа, через его постепенное ополячивание и полонизацию государства. Эти процессы в Белоруссии уже запущены достаточно давно, они более надёжны и менее вызывающие, от этого опаснее и результативнее. За 10−20 лет ползучего ополячивания и полонизации, белорусы в итоге могут проснуться вместо своей родной Белоруссии в польских Всходних Крэсах. Сколько уже из этого времени прошло, пока не ясно. В этой связи, следует отметить, что нечто похожее уже было в истории белорусской государственности, когда политические игры Великого Княжества Литовского Русского Жамойтского привели к союзу с Польшей, под названием Речь Посполитая. Вслед за этим, начались процессы ополячивания народа и полонизации государства, которые привели к переходу с родной кириллицы на польскую латиницу (под шильдой белорусской латиницы), массовой католицизации населения, формированию сословий местной шляхты, ориентированной под Польшу и так далее. В конечном итоге это привело к полному уничтожению ВКЛРЖ. Твёрдость и скорость, с которыми А.Г.Лукашенко смог сбить попытки организации майдана в Белоруссии в начале своего правления, говорит о том, что у него при наличии желания, достаточно силы и воли для создания Союзного Государства с Россией. Однако, в связи с тем, что за 22 года Союзное Государство, так до сих пор и не было реализовано в полной мере, говорит о том, что он к этому не стремится. Вместе с этим, согласно приведённых примеров ползучего ополячивания, его воля проявляется в потворстве этим процессам. Таким образом, неправильно говорить о некой угрозе полонизации в будущем, она уже идёт полным ходом, и началась не вчера. Правильно говорить о том, куда это приведёт, кто этому потворствует и что с этим делать. Часть 10 — Мифы и реалии — Межконфессиональный и межнациональный мир Межконфессиональный и межнациональный мир, «царящий» в Белоруссии, общепринято считать заслугой А.Г.Лукашенко. Так-ли это на самом деле, мы постараемся разобрать в данном блоке. В начале периода правления А.Г.Лукашенко и создания Союзного Государства с Россией, Белоруссию можно было охарактеризовать, как моноэтническую страну, в которой государствообразующей нацией являлись белорусы, с присутствием также в ней множества других национальных групп. Тоже, можно было сказать и о религиозном соотношении. Православными по вере и относящимися к Белорусской Православной Церкви, являющейся каноническим подразделением Русской Православной Церкви — было абсолютное большинство белорусов. В тоже время, католиками, у которых религиозный региональный центр находится в Польше, а глобальный центр в Ватикане — было меньшинство белорусов, проживающих в основном в западных областях страны. Так-же, в Белоруссии помимо большинства христиан, разделенных на православных и католиков, были представители других религий, в том числе и в большей степени из оставшейся части — представители ислама, у которых на тот момент не было мечетей. К концу нахождения А.Г.Лукашенко у власти и благодаря его политике, соотношение существенно изменилось. В этническом плане, на базе польской диаспоры, появилась общность в количестве более 350 000 граждан Белоруссии получивших «карту поляка». В количественном выражении, для десяти миллионной страны это более чем значительная общность. Вместе с этим, в качественном выражении данная общность, в сравнении с большинством белорусов является более мобильной, организованной и сплочённой. В религиозном плане, католицизм существенно продвинулся географически на Восток страны, развился качественно и количественно, что выражается в увеличении количества построенных костёлов, численности паствы, влиянии в обществе. Появились протестантские, англиканские и прочие полусектантские течения, которые так или иначе имеют центры управления на Западе. В Белорусской Православной Церкви, среди клира и паствы усилились идеи, внедряемые с Запада, о развитии униатства и отделении от РПЦ. Также, появились мечети, что говорит об укреплении своих позиций в государстве и обществе представителей исламских религий. В этой связи, необходимо отметить следующее, во-первых, развитие католичества и прочих религиозных течений, ориентированных на Запад, произошло за счёт ослабления влияния православия и Русского Мира в Белоруссии. И во-вторых, католичество и прочие религиозные течения, ориентированные на Запад усиливают национальное и государственное влияние Польши. Таким образом, можно говорить о достижении в Белоруссии определенного паритета, между пассивным большинством, ориентированным на Восток и пассионарным меньшинством, ориентированным на Запад. Главенствующие позиции в государстве и обществе моноэтнического и монорелигиозного большинства перед различными этническими и религиозными меньшинствами или равно этому отсутствие между ними явного паритета — является основой мирного и дружелюбного существования. Это обусловлено тем, что разные меньшинства, понимая свои хилые возможности перед могущественным большинством, не будут претендовать на лидерство во влиянии на государство и общество. А в случае возникновения у меньшинств неадекватных претензий, они будут задвинуты большинством, что для обеих из сторон обойдётся «малой кровью». В случае появления паритета в государстве и обществе между этническими или религиозными общностями, которые впрочем будут стремиться к объединению по политическим убеждениям в два противоположных лагеря, у каждой из сторон возникнут обоснованные претензии на лидерство в государстве и обществе. Вслед за этим, между ними возникнет конкуренция, которая может перерасти в противостояние, а затем в гражданскую войну. В таком случае межэтнический, религиозный или политический конфликты «малой кровью» не обойдутся, а жертв с обоих сторон будет в тысячи раз больше. Паритет в государстве и обществе между этническими, религиозными или политическими общностями против главенства силы большинства, является благоприятным условием для разделения на стороны и противостояния между ними, но не является причиной начала войны или продления мира. Мировой центр Русского Мира и православия находится не в Белоруссии, а в России, в тоже время мировой центр католицизма находится в Ватикане, а региональный центр силы коллективного Запада находится в Польше, которая занимает традиционно враждебную позицию в отношении Русского Мира. Таким образом, Белоруссия не являясь центром православия и Русской Цивилизации, а только его неделимой частью, с одной стороны и не являясь центром католицизма и Западной Цивилизации, с другой стороны — является для этих центров периферией и территорией столкновения интересов. Естественным образом, также и А.Г.Лукашенко не имея сколь значимого мирового авторитета в политическом, религиозном или национальном плане — не имеет и не может иметь влияния на принятие решений мировых религиозных или цивилизационных центров, тем более по вопросам войны или мира. С опорой на историю, на протяжении последней тысячи лет, примерно каждые 100 лет, с Запада на Восток, под разными предлогами устремляются европейские армии захватчиков, с целью завоевания наших земель и порабощения населения. В тоже время, наше русское племя никогда первым не начинало войны и не нападало на Европу, но мы всегда завершали эти войны разгромом врага в его логове. Об этом свидетельствует наша история — разгром Европейского Крестового похода на Восток в Ледовом побоище (5 апреля 1242 года), разгром Европейского Крестового похода на Восток в Грюнвальдской битве (15 июля 1410 года), победа в Великой Отечественной войне (поход Наполеоновской Европы на Восток в 1812 году), столкновение в Первой Мировой войне (Европейский поход на Восток и откат обратно в 1914—1918 годах), победа в Великой Священной Отечественной войне (поход Гитлеровской Европы на Восток в 1941—1945 годах) и так далее. При этом, следует отметить, когда Наполеон шёл на Восток в Москву, завоёвывать центр нашего Русского Мира, то по ходу своего нашествия, обольщал местное население разными свободами, благами и придуманными деньгами. А в агитации для оболванивания населения использовал — этническую, религиозную и политическую рознь. Всё для того, чтобы обратить белорусов в свою армию и выстроить против родного русского племени. И это, ему частично удалось. Примерно та-же история повторилась, когда Гитлер шёл на Восток, завоёвывать наше Отечество, тогда так же в агитации для оболванивания местного населения использовалась — этническая, религиозная и политическая рознь. В результате такой работы, белорусские националисты встречали немецко-фашистских оккупантов, как «освободителей», вслед за этим на службу немецкому сапогу под бело-красно-белые флаги было призвано около 70 000 полицаев, из числа белорусских националистов, в свою очередь за это, им было позволено восстановить БЦР-БНР и праздновать 25-го марта «День полицая». В наши дни, вокруг границ России и Белоруссии, наращивается присутствие сил НАТО, по всему миру ведётся антирусская пропаганда, идёт системная работа по оболваниванию населения наших стран и внедрению смуты. Всё идёт к новой Мировой войне или очередной попытке организации Евро-Американского Крестового похода на Восток. С опорой на то, как это было раньше, разумно предположить, что и впредь «крестоносцы» не собираются отказываться от эффективных методов, пока они эффективны. А именно, использовать этническую, религиозную и политическую рознь в своих целях. В этой связи, уже очевидно, что так же, как в своё время белорусские националисты встречали немецких оккупантов с портретами Гитлера и цветами, так и их современные идеологические последователи будут встречать силы НАТО, как «освободителей» от «русского ига и оккупации». Выводы из вышеизложенного в следующем, во-первых, от А.Г.Лукашенко не зависит межконфессиональный и межнациональный мир в Белоруссии, так как центры управления этих общностей находятся за её пределами. Во-вторых, его политика привела к созданию паритета между сторонниками Русского Мира и сторонниками Западных Метрополий. Таким образом, А.Г.Лукашенко создал предпосылки для гражданской войны в будущем с огромными людскими потерями белорусов с обеих сторон; одновременно создал предпосылки для усиления стороны противника, в виде войск НАТО, враждебным по отношению к Русскому Миру населением и соответственно ослабил потенциал белорусского подполья и партизанского движения, в случае нападения НАТО или других западных сил. Из чего, следует ясно понимать, что те драматические события и тяжёлые человеческие и территориальные потери, которые с большой вероятностью нас ждут примерно через 10−20 лет, обусловлены современной ошибочной политикой А.Г.Лукашенко, направленной на установление межконфессионального и межэтнического паритета. С пониманием этого, есть еще некоторое время для исправления ошибок и предотвращения больших потерь. Часть 11 — Мифы и реалии — Эффективность управления А.Г.Лукашенко Первая часть данного блока в равной степени подходит к теме многовекторности. Для многовекторных, согласно народной поговорке просто «сидение на двух стульях» будет недостаточно, рано или поздно им потребуются дополнительные стулья. То-же самое можно сказать и о современной белорусской политике. Для укрепления «ходьбы на месте» в российском и польском направлениях А.Г.Лукашенко решил сбалансировать эти векторы ещё одним — китайским. С этого момента, перейдём от политики многовекторности к разбору эффективности данного решения. Отдельно следует поразмыслить, почему советские руководители не додумались пригласить трудиться на заводы и стройки иностранных рабочих, например китайцев, которые в те времена были бедняками, и вместо этого опирались на собственные силы. С пониманием, что пленные немцы, участвовавшие в отстраивании разрушенного жилья и инфраструктуры после их поражения в Великой Священной Отечественной войне 1941−1945 годов — не в счёт, их сюда никто не звал. В то время, как сегодня А.Г.Лукашенко по непонятным и скрытым договорённостям с Китаем, в рамках проекта нового Шелкового Пути, готов предоставить или уже предоставляет места китайским рабочим. Хотелось-бы ошибаться, но из-за отсутствия открытости договорных отношений с Китаем, из неофициальных источников известно о выделении для китайцев в Белоруссии на первых этапах 50 тысяч рабочих мест, на последующих этапах планируется выделить 200 — 300 тысяч рабочих мест. Мало того, что это грозит непоправимой демографической катастрофой, так вероятно даже не прорабатывались риски от современного военно-политического курса Китая, который в наши дни, с опорой на вооруженные силы проводит колониальную политику завладения территориями в Африке. В общем, оценку эффективности управления руководителей необходимо делать по трём основным критериям — 1) время нахождения у власти, 2) уровень властных полномочий, 3) результаты по каждой сфере государства и общества (рождаемость, смертность, образование, строительство, спорт, наука, культура, медицина, армия, уровень свобод и алкоголизации населения, в процентном соотношении и в абсолютных цифрах), и сравнить с любым равным по времени периодом в нашей истории. В этой связи, на сегодня А.Г.Лукашенко находится у власти в Белоруссии уже более 25 лет, что по времени больше, чем находился у власти любой из его предшественников в БССР. Вместе с этим, А.Г.Лукашенко наделён на несколько порядков большими властными полномочиями, чем любой из его советских предшественников-руководителей. Таким образом, для сравнения эффективности управления А.Г.Лукашенко с эффективностью управления советских руководителей, следует взять результаты, например 25-летнего периода времени после Великой Священной Отечественной войны 1941−1945 годов. Тогда, когда из руин была воссоздана практически целая республика, были основаны новые города, построены сотни заводов, фабрик, производств, восстановлены тысячи колхозов и совхозов, создано «Минское море», жильё, дороги, метро и всё то, чем мы до сих пор пользуемся. С пониманием, что всё это было построено и установлено с использованием старых технологий против современных, разницу между которыми можно представить в виде разницы между старыми лопатой, косой и кувалдой против современных экскаватора, комбайна и отбойного молотка. Всё то, что было сделано за этот или любой другой 25-летний период в БССР советскими руководителями, необходимо сравнить с тем, что было сделано за 25 лет нахождения А.Г.Лукашенко у власти. По результатам сравнения сложится оценка эффективности управления советских руководителей и А.Г.Лукашенко. Дальнейшие выводы должны не допустить подобных ошибок в будущем. Данное исследование требует отдельной проработки, а затем издания полученных результатов отдельной книгой. Часть 12 — Мифы и реалии — Сильная армия и процветающая Беларусь За 25 лет нахождения А.Г.Лукашенко у власти, Вооруженные Силы Республики Беларусь по множеству физических параметров сильно изменились не в лучшую сторону. Однако, нужно признать, в этом нет большой вины А.Г.Лукашенко, произошедшее ослабление белорусской армии, в сравнении с Советской Армией Белорусского Военного Округа, связано в большей степени с закономерными процессами, в следствии развала Советского Союза. Вместе с этим, в ослаблении армии А.Г.Лукашенко сыграл свою роль, которую трудно переоценить. В этой связи, ниже будут представлены два высказывания главы Белоруссии, с разницей примерно в 22 года, которые ясно характеризуют его участие в этом деле и весь прошедший путь. Первое высказывание — «…История Германии — это слепок в какой-то степени истории Беларуси на определенных этапах. В своё время Германия была поднята из руин, благодаря очень жёсткой власти известным Адольфом Гитлером… Не всё только плохое было связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Немецкий порядок формировался веками, при Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента… Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти… Германия поднялась благодаря сильной власти, благодаря тому, что вся нация сумела консолидироваться и объединиться вокруг сильного лидера… Глава государства — президент, его авторитет, его ведущая роль выходят на этом этапе на первое место… Этому учит нас немецкая история.» © А.Г.Лукашенко, в интервью немецкой газете «Хандельсблатт» («Handelsblatt»), 1995 г. Второе высказывание — «…Сейчас мы сами решаем свои вопросы, мы сами распоряжаемся своей судьбой. Но самое главное — Беларусь, да и Казахстан, они ведь всегда были под чьей-то плёткой, вот как я часто говорю. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить, особенно Беларусь. Все эти войны — не наши войны! Отечественная война 1812 года, Наполеон прошёлся под Москву, за Москву и назад вернулся через Беларусь. Всё разграблено, всё было уничтожено. Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка — часть восточных губерний отошла к России, в составе России были, а до Минска отошли к Польше, по-моему, по Рижскому там договору. Потом Вторая мировая война, у нас — Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стёрли с лица земли. Это не наши были войны! Мы тем не менее горя хлебнули. Мы в последней войне треть нашего населения потеряли.» © А.Г.Лукашенко, в интервью казахстанскому агентству «Хабар», 2019 г. Об этом высказывании уже упоминалось в разделе, посвященном обслуге А.Г.Лукашенко и элите белорусского народа. Более подлого и ненавистнического отношения к белорусскому народу, выраженного словами, трудно представить. Нормальным людям нет необходимости объяснять смысл сказанного А.Г.Лукашенко, они и так всё прекрасно понимают, а ненормальным людям Вселенная «разъяснит по морде». «Не всё плохое связано с коллаборационистами», «не всё хорошее связано с советскими партизанами», «мы рады интеграции с Западом, но хотим иметь преференции от России», «мы союзники России, но против размещения у себя её военных баз», «мы не союзники НАТО, но не против сотрудничества», «мы верим, что в случае угрозы Беларуси, силы НАТО придут и освободят нас от русского ига и оккупации», «возможно вы меня неправильно поняли…» и так далее, и тому подобное, и так много раз заново, только по другому. А.Г.Лукашенко достаточно предсказуем, он говорит одно, делает другое, из этого получается третье, а думает вероятно по четвёртому. Всё это бессмысленно, бесполезно и поэтому беспощадно. В этом выражается смута, которую он сеет в белорусском народе и получает от этого для себя пользу. Одураченным народом — проще управлять. Армия (включая все силовые структуры) — органически неделимая часть народа. Отрыв белорусского народа от своих предков, от родного племени, глумление над его историей, сеяние в нём смуты, оболванивание — прямо отражается на армии, ослабляет и деморализует её боевой дух. А деморализованная армия — это груда металлолома со сбродом внутри. Что может быть хуже этого в тревожной геополитической обстановке. В качестве общей рекомендации по работе на данном уровне — что можно предложить А.Г.Лукашенко? Что ему нужно? Чего у него нет? — Ему ничего не нужно, у него есть всё. Что из этого он сможет забрать с собой в вечность и какую память о себе оставит здесь, не на своей земле, не его народу, пусть думает сам. Только одно лишь высказывание про «не наши войны» перечёркивает напрочь все положительные достижения автора. В этой связи, следует завершить раздел о А.Г.Лукашенко последней цитатой, над которой стоит подумать нам самим — «Единственное, что нужно для триумфа зла — это, чтобы хорошие люди ничего не делали» © Эдмунд Бёрг. Глава 12 — За 22 года на международном уровне Произошло множество событий, подтвердивших коварную суть коллективного Запада, его проверенные методы — разделяй и властвуй и давние цели, через достижение любыми средствами, по установлению своей метрополии над остальными странами, а именно — уничтожение Югославии и поглощение её бывших областей по частям, подчинение и разграбление стран ближнего Востока, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, развал Украины и превращение её в АнтиРоссию, продвижение сил НАТО на Восток и так далее. Все эти события, по логике вещей должны были подталкивать Россию и Белоруссию, как государственные образования в рамках единой Русской Цивилизации* к сближению, а братские народы наших стран, как органически, культурно и духовно неделимые части Русского Мира* к воссоединению ради выживания, однако этого не произошло. * Справочно о понятиях — Русская Цивилизация и Русский Мир, смотри в статье «Белая Русь и Русский Мир», автора Н.М.Сергеева, в дополнении к книге. В качестве общей рекомендации по работе на данном уровне — с опорой на чистый прагматизм, необходимо реализовать следующее: Во-первых, на уровне народов, с целью реализации прямой демократии, вход и выход из состава государственного Союза может быть произведён только через всенародное вече (референдум или сопоставимое по сути и значению событие). При необходимости, перед оформлением всенародного выбора, государствам через органы власти необходимо провести разъяснительную работу с общественностью в форме открытого диалога, на паритетных условиях, по времени не менее одного года, по тем или иным вопросам голосования, выносимым на всенародное вече. В этой связи, следует отметить, что белорусы и россияне уже сделали свой выбор на референдумах за сохранение СССР и создание Союзного Государства, что является тождественным по сути. Во-вторых, на уровне правящих элит, с целью усиления взаимодействия на государственном уровне двух стран, с опорой на общий советский опыт, Россия со своей стороны должна выделить квоты для участия в управлении государством белорусским государственным служащим. Равно, как и Белоруссия со своей стороны, на паритетных условиях должна выделить квоты и привлечь к управлению страной российских государственных служащих. Вместе с этим, Россия и Белоруссия должны создать надгосударственные союзные органы власти. При этом, данные линии по структуризации органов власти должны быть взаимодополняемыми, а не взаимоисключающими, что в свою очередь должно дать больше эффективности и надёжности в управлении государствами и Союзом. В-третьих, на уровне президентов, с целью исключения «человеческого фактора» в системе управления государствами и Союзом, следует отказаться от изживших себя и не соответствующих духу времени форм правления страной — парламентской либо президентской и перейти к третьей известной всему цивилизованному миру форме правления государством — коллективному президентству. Проще говоря, в русской и советской традиции, следует перейти к форме правления в виде политбюро с генеральным секретарём во главе. В-четвёртых, на уровне государств, с целью углубления интеграции, Республика Беларусь в составе государственного Союза должна возглавить Белорусское воеводство с расширенной зоной экономического влияния и военно-политической ответственности. То есть укрупниться за счёт территорий Калининградской, Псковской, Смоленской и Брянской областей. Выход из такого Союза для Белоруссии должен стать экономически невыгоден, а в военно-политическом смысле безответственен. В свою очередь, с этой-же целью, Российская Федерация в составе государственного Союза, должна получить в экономическом плане единый эмиссионный центр, а в военно-политическом плане всю необходимую военную инфраструктуру в Белорусском воеводстве, таким образом, чтобы усиление общей обороноспособности на Западном направлении произошло, как минимум в десять раз. * Данная инициатива, в 2019 году впервые была предложена и представлена на всеобщее обсуждение Николаем Максимовичем Сергеевым, председателем Белорусского общественного объединения «Русь», исходя из духа времени и здравого смысла. Инициатива получила широкую поддержку среди сторонников Русского Мира и представителей лево-патриотических сил Белоруссии. При этом, встретила неприятие со стороны шовинистических, националистических и прозападных кругов. Такая противоположная реакция с разных сторон является своеобразной «лакмусовой бумагой», говорящей о целесообразности данной инициативы. В-пятых, на уровне Союза Государств, с целью развития системы управления, с опорой на аналогичный успешный опыт Советского Союза, Россия и Белоруссия должны сохранить все свои атрибуты суверенитета — герб, флаг, гимн, название, язык, выборную власть и так далее, при этом привести их к общему знаменателю, а также и самое главное создать надгосударственные органы управления и военного командования единым Отечеством. Кроме того, в случае, если Российская Федерация и Республика Беларусь справятся со своими задачами и смогут построить государственный Союз, тогда с целью ассоциации Союза со своими субъектами и самих субъектов между собой, необходимо пересобрать само название на ассоциативное и производное от СССР. Вместе с этим, Российская Федерация является правопродолжателем РСФСР, а Республика Беларусь является правопродолжателем БССР. В этой связи, если правопродолжатели не смогут справиться со своей задачей по созданию государственного Союза, тогда правообладателям (народу СССР по рождению и по крови, через преемственность поколений) ничего не остаётся, как пересобрать Советский Союз по новому*. * Союз Советских Соотечественных Республик — Русская Советская Федеративная Соотечественная Республика — Белорусская Советская Соотечественная Республика — Новорусская Советская Соотечественная Республика — И так далее Глава б/н — В заключение А.Г.Лукашенко рассинхронизирован по форме и содержанию, что выражается в несоответствии его слов с действиями в квадрате То есть, несоответствие его слов с действиями, нужно умножить на несоответствие с тем, что он думает и тем, что из этого получается в результате. Переделать А.Г.Лукашенко невозможно и нет необходимости. Россия рассинхронизирована по форме и содержанию, что выражается в несоответствии тому, кто она есть с тем, как себя ведёт. То есть, империя должна быть империей, иначе ей не быть вообще. Отстранить Россию нельзя, потому-что невозможно, поэтому она должна пересобраться в правильной конфигурации. Россия и Белоруссия в строительстве Союзного Государства не смогли достигнуть поставленной цели, но обречены быть вместе, что также является рассинхронизацией отношений по форме и содержанию. В этой связи, в отношениях России и Белоруссии следует сделать перезагрузку. Прошедшее время строительства Союзного Государства требует нового осмысления, пространство нашего Отечества требует новой системы управления, действующие лица требуют новой идеологии. В совокупности это должно сложиться в будущее событие, с названием будущего Союза. С чего-же следует начать. Старое недоделанное Союзное Государство началось с неясного названия — как прилагательное, а не как союз. А также, началось не с простых вещей, а со сложной схемы — «нефть в обмен на поцелуи». Для приведения всего в порядок, начинать нужно с простых вещей, от завершения всего старого к начинанию всего нового. Вернее, с элементарных вещей, не требующих огромных усилий, с восприятия новых смыслов, названия и символики. Дополнение к книге в видеоформате на Ютубе: www.youtube.com/watch?v=BSTq1p8tXBE