Минск, , 20:56 — REGNUM В Белоруссии не состоятся концерты российских, украинских и других зарубежных исполнителей, заявленные на 8 августа как «праздничные». Граждане Белоруссии попросили артистов не приезжать в их города и не участвовать в официозной пропаганде.

Леонид Агутин в своём обращении к поклонникам из Белоруссии по поводу отмены запланированного на 8 августа «праздничного» концерта в Гродно сообщил: «У меня появилась возможность выступить перед белорусской аудиторией, и я этой возможностью намереваюсь воспользоваться. Мы давно не виделись, да и вообще давно не было настоящих концертов перед живыми людьми. Я никого не агитирую и ни к чему не призываю. Боже упаси. Я хочу выступить перед гражданами Белоруссии, потому что люблю и скучаю. И вообще, друзья дорогие! По тем или иным причинам, у нас появилась возможность увидеться! Давайте это сделаем. К чёрту политику. Давайте в этот день петь песни и получать удовольствие друг от друга. А ваш выбор на следующий день — может быть только вашим. Уж точно не буду пытаться подсказывать. Тем более, что и не знаю что».

От выступлений в Белоруссии отказались Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Тина Кароль, Стас Пьеха и ряд других певцов. Не приедут группы «Кар-мэн», Rasa и многие другие.

Поклонники артистов и так называемые гражданские активисты написали множество обращений к артистам, акцентировав внимание на использование творческих личностей в официозной пропаганде. Сейчас в Белоруссии завершается президентская кампания: идёт досрочное голосование, а 9 августа станет основным днём голосования.

Организаторы концертов отреагировали на сообщения об отказе артистов приезжать в Белоруссию. Они также не могли не заметить надписей на афишах, которые оставили противники Александра Лукашенко.

Там, где официоз намеревался провести концерты, представители оппозиции пытаются срывать такие мероприятия. Сегодня, 7 августа, суд Центрального района Минска приговорил звукорежиссёра Кирилла Галанова к штрафам за мелкое хулиганство и неповиновение. Накануне Галанов громко транслировал песню «Перемен» Виктора Цоя и тем самым сорвал организованный властями концерт.

Тем временем объединённый штаб основного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской вовсю проводит митинги с выступлениями белорусскоязычных музыкантов, давно сотрудничающих с прозападной националистической оппозицией.

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