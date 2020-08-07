Санкт-Петербург, , 19:51 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отчитался о доходах, полученных за первый полный год исполнения своих должностных обязанностей на посту главы города. Выяснилось, что получать он стал меньше, чем когда занимал пост полномочного представителя президента в СЗФО.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно опубликованной на сайте администрации Петербурга декларации о доходах за 2019 год, в семье Бегловых больше стала зарабатывать супруга губернатора. За прошлый год она задекларировала 10,1 млн рублей дохода, в то время как губернатор заработал всего 3,8 млн рублей.

В собственности у супругов: у Александра Беглова — три земельных участка площадью от 22 кв.м. до 1,6 га, половина разрушенного жилого дома площадью в 120,6 кв.м. и две квартиры в 106,7 и 150 кв.м.

У Натальи Бегловой имущества чуть больше: в собственности доли двух земельных участков площадью от 518 кв.м. до 1,2 га, а также три земельных участка площадью от 22 до 988 кв.м. Еще половина жилого дома в 242,7 кв.м., а также жилой дом в 61,8 кв.м. Кроме того задекларировано четыре квартиры площадью от 35 до 158,8 кв.м., одно машиноместо 18 кв.м. и Mercedes-Benz E300.