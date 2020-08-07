Бергамо, Италия, , 19:27 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте должен признать свою вину в неэффективной работе государства в противодействии эпидемии коронавируса ‑ и уйти в отставку, сказано в обращении представляющих город Бергамо депутатов от партии «Лига», опубликованном в пятницу, 7 августа.

Маттео Сальвини U.S. Department of State

Ранее в ходе расследования национальной службы гражданской обороны стало известно, что в марте 2020 года власти Италии прислушались к советам врачей и объявили ряд населенных пунктов «красной зоной» спустя более чем неделю после того, как эти советы прозвучали впервые.

«Теперь ясно, почему Конте хотел сохранить протоколы этих заседаний в секрете», — сказано в обращении.

По данным на 6 августа, в Италии умерли 35 187 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 10). Выздоровели 201 323 человек, за день этот показатель увеличился на 347 (днем ранее — на 210). Число подтвержденных носителей выросло на 402 (днем ранее — на 384). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 249 204. В настоящее время заражены 12 694 человека — на 48 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых растёт четвертый день подряд.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.